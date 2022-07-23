rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 июля 2022, 09:27

Published 23 июля 2022, 09:27

Modified 11 сентября 2022, 09:29

Updated 11 сентября 2022, 09:29

Житель Новочеркасска рассказал шокирующие подробности лечения его умершей жены

Житель Новочеркасска рассказал шокирующие подробности лечения его умершей жены

23 июля 2022, 09:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Эксклюзив
Патологоанатом в Новочеркасске при проведении вскрытия вероятно не заметил двух швов от сделанных операций. Он исследовал орган, который был удален еще в 2005 году, об этом сообщил RostovGazeta супруг умершей Вячеслав Лепетухин.

Фармацевтическая несовместимость

Напомним, что Любовь Лепетухина умерла в больнице Новочеркасска летом прошлого года. К смерти жены, по словам мужа, привело якобы неправильное использование врачами одного из лекарственных препаратов. Супруг отмечает, что лекарство для инъекций в больнице смешивали с физраствором. А это, согласно инструкции, делать запрещено.

«Я не только изучил инструкцию, но звонил производителям лекарства, уточнял этот вопрос. Просил дать разъяснения, действительно ли нельзя препарат смешать с физраствором и почему. Они очень удивились. Сказали, что в инструкции черным по белому написано, что препарат нельзя разводить физраствором из-за фармацевтической несовместимости. И не поняли, какие еще требуются разъяснения», — рассказывает Вячеслав Лепетухин.

По его словам, после введения препарата, здоровье супруги стало резко ухудшаться. Ее отправили в реанимацию.

В терапевтическом отделении БСМП Новочеркасска на момент публикации статьи не удалось получить комментарий о том, почему для лечения пациента использовались несовместимые препараты. Дежурная медсестра сообщила, что врачи уже ушли.

«Они работают до 15.30», - подчеркнула медик.

А утром на следующий день на звонок корреспондента RostovGazeta в терапевтический корпус, никто не снял трубку. Информация уточняется.

По мнению Вячеслава Лепетухина, вопрос о неправильном лечении его жены, следствие отказывается замечать.

«Я просил возбудить уголовное дело против врача больницы. Указывал на недопустимое смешивание препаратов. Куда только не направлял письма и жалобы. А везде спускают на тормозах, — говорит Вячеслав Лепетухин. — Я же постоянно интересуюсь — почему не расследуют неправильное лечение? Но мой вопрос остается без ответа».

Виновный найден

Собеседник подчеркивает, что 11 июля 2022 года подал очередную жалобу, на которую ему должны были ответить в течение трех дней. Однако, по его словам, ответ до сих пор не последовал.

«По поводу тех, кто виновен в смерти моей жены, дело, дескать, снова прекратили. А сегодня нашли виновного патологоанатома», — дополняет Вячеслав Лепетухин.

Он рассказывает, что при проведении экспертизы, на теле умершей женщины патологоанатом не заметил двух швов от операции. И, якобы, исследовал тот орган, который был удален еще в 2005 году.

«Я еще тогда задался вопросом — а действительно ли вскрывали тело моей жены? Очень было непохоже. Но, патологоанатом уверял, что ошибки возможны, когда в программе задаешь определенные показатели. Однако помимо этого, он некачественно выполнил анализы. Не сделал исследования головного мозга и черепа. Из-за этого якобы снова прекратили расследование причин смерти моей жены», — отмечает Вячеслав Лепетухин.

Ранее RostovGazeta рассказывала, как в больнице Ростова умерла пожилая женщина, которую, по словам дочери, лечили «страхом».

Материалы по теме
Мать обвинила врачей ростовской БСМП №2 в гибели сына
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика