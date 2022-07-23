Житель Новочеркасска рассказал шокирующие подробности лечения его умершей жены

«Я не только изучил инструкцию, но звонил производителям лекарства, уточнял этот вопрос. Просил дать разъяснения, действительно ли нельзя препарат смешать с физраствором и почему. Они очень удивились. Сказали, что в инструкции черным по белому написано, что препарат нельзя разводить физраствором из-за фармацевтической несовместимости. И не поняли, какие еще требуются разъяснения», — рассказывает Вячеслав Лепетухин.