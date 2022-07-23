Житель Новочеркасска рассказал шокирующие подробности лечения его умершей жены

Posted 23 июля 2022, 09:27
Published 23 июля 2022, 09:27
Modified 11 сентября 2022, 09:29
Updated 11 сентября 2022, 09:29
Фармацевтическая несовместимость
Напомним, что Любовь Лепетухина умерла в больнице Новочеркасска летом прошлого года. К смерти жены, по словам мужа, привело якобы неправильное использование врачами одного из лекарственных препаратов. Супруг отмечает, что лекарство для инъекций в больнице смешивали с физраствором. А это, согласно инструкции, делать запрещено.
«Я не только изучил инструкцию, но звонил производителям лекарства, уточнял этот вопрос. Просил дать разъяснения, действительно ли нельзя препарат смешать с физраствором и почему. Они очень удивились. Сказали, что в инструкции черным по белому написано, что препарат нельзя разводить физраствором из-за фармацевтической несовместимости. И не поняли, какие еще требуются разъяснения», — рассказывает Вячеслав Лепетухин.
По его словам, после введения препарата, здоровье супруги стало резко ухудшаться. Ее отправили в реанимацию.
В терапевтическом отделении БСМП Новочеркасска на момент публикации статьи не удалось получить комментарий о том, почему для лечения пациента использовались несовместимые препараты. Дежурная медсестра сообщила, что врачи уже ушли.
«Они работают до 15.30», - подчеркнула медик.
А утром на следующий день на звонок корреспондента RostovGazeta в терапевтический корпус, никто не снял трубку. Информация уточняется.
По мнению Вячеслава Лепетухина, вопрос о неправильном лечении его жены, следствие отказывается замечать.
«Я просил возбудить уголовное дело против врача больницы. Указывал на недопустимое смешивание препаратов. Куда только не направлял письма и жалобы. А везде спускают на тормозах, — говорит Вячеслав Лепетухин. — Я же постоянно интересуюсь — почему не расследуют неправильное лечение? Но мой вопрос остается без ответа».
Виновный найден
Собеседник подчеркивает, что 11 июля 2022 года подал очередную жалобу, на которую ему должны были ответить в течение трех дней. Однако, по его словам, ответ до сих пор не последовал.
«По поводу тех, кто виновен в смерти моей жены, дело, дескать, снова прекратили. А сегодня нашли виновного патологоанатома», — дополняет Вячеслав Лепетухин.
Он рассказывает, что при проведении экспертизы, на теле умершей женщины патологоанатом не заметил двух швов от операции. И, якобы, исследовал тот орган, который был удален еще в 2005 году.
«Я еще тогда задался вопросом — а действительно ли вскрывали тело моей жены? Очень было непохоже. Но, патологоанатом уверял, что ошибки возможны, когда в программе задаешь определенные показатели. Однако помимо этого, он некачественно выполнил анализы. Не сделал исследования головного мозга и черепа. Из-за этого якобы снова прекратили расследование причин смерти моей жены», — отмечает Вячеслав Лепетухин.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как в больнице Ростова умерла пожилая женщина, которую, по словам дочери, лечили «страхом».