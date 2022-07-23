Жителей в Таганроге снова атаковали полчища зеленых комаров

Posted 23 июля 2022, 06:37
Published 23 июля 2022, 06:37
Modified 1 октября, 14:31
Updated 1 октября, 14:31
Горожане заявили, что десятки тысяч насекомых можно заметить на улицах. Их приходится собирать лопатами.
«Вы можете подумать, что это какой-то мох или зелень, но нет. Когда все собрал, получилось несколько ведер утрамбованного ногами комариного паштета», — написал автор.
Пользователи в комментариях написали, что подобное происходит ежегодно.
«Это гнус, они не кусаются и живут сутки, поэтому каждый день горы «трупов», — заявили горожане.
«Это же главное богатство Азовского моря. Без комаров и его личинок не было бы рыбы в нем», — пишут подписчики.