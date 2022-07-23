rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 июля 2022, 06:37

Published 23 июля 2022, 06:37

Modified 1 октября, 14:31

Updated 1 октября, 14:31

Жителей в Таганроге снова атаковали полчища зеленых комаров

23 июля 2022, 06:37
В Таганроге на улицах появилось огромное количество комаров, которых можно собирать ведрами, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Горожане заявили, что десятки тысяч насекомых можно заметить на улицах. Их приходится собирать лопатами.

«Вы можете подумать, что это какой-то мох или зелень, но нет. Когда все собрал, получилось несколько ведер утрамбованного ногами комариного паштета», — написал автор.

Пользователи в комментариях написали, что подобное происходит ежегодно.

«Это гнус, они не кусаются и живут сутки, поэтому каждый день горы «трупов», — заявили горожане.

«Это же главное богатство Азовского моря. Без комаров и его личинок не было бы рыбы в нем», — пишут подписчики.

Ранее мэрия Таганрога обратилась к ученым за помощью в борьбе с нашествием комаров-звонцов.

#Илья Протвинов#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика