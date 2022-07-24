Еще 145 жителей Ростовской области заразились коронавирусом за сутки

Posted 24 июля 2022, 05:32
Published 24 июля 2022, 05:32
Modified 18 сентября 2022, 15:22
Updated 18 сентября 2022, 15:22
Всего же на конец текущей недели общее количество заразившихся коронавирусом в области с начала пандемии достигло почти 381 тысячи человек.
Ростовчанам напоминают, что в группу риска попадают пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, которым рекомендуют по возможности сократить нахождение в общественных лицах.
В настоящее время сдать анализ на коронавирус можно в 19 лабораториях области.