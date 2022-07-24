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Posted 24 июля 2022, 05:32

Published 24 июля 2022, 05:32

Modified 18 сентября 2022, 15:22

Updated 18 сентября 2022, 15:22

Еще 145 жителей Ростовской области заразились коронавирусом за сутки

24 июля 2022, 05:32
За сутки в Ростовской области выявили 145 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего же на конец текущей недели общее количество заразившихся коронавирусом в области с начала пандемии достигло почти 381 тысячи человек.

Ростовчанам напоминают, что в группу риска попадают пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, которым рекомендуют по возможности сократить нахождение в общественных лицах.

В настоящее время сдать анализ на коронавирус можно в 19 лабораториях области.

Ранее жителей Ростова-на-Дону начали готовить к последствиям новой коронавирусной инфекции.

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