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Posted 24 июля 2022, 09:48

Published 24 июля 2022, 09:48

Modified 18 сентября 2022, 15:22

Updated 18 сентября 2022, 15:22

Ракеты «Калибр» уничтожили военный катер в порту Одессы

24 июля 2022, 09:48
Объект военной инфраструктуры в порту Одессы перестал существовать после ударов ракет «Калибр», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как написала Захарова в своем Телеграм-канале, высокоточные ракетные удары отправили военный катер «по любимому киевским режимом адресу».

По словам Захаровой, президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетные удары по порту Одессы «вопиющим российским варварством».

Ранее стало известно, что украинские войска заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов в Константиновке. Целью стал подрыв территории завода и обвинение России в ударе по опасному объекту.

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