В Ростове дорожает аренда квартир, а в деле экс-министра Быковской новый поворот

Васильева отметила, что ее поставили перед фактом, что именно «Центр 100» станет исполнителем закупок, тем временем официально победитель тендера еще не мог быть известен. Женщине предлагали расторгнуть договоры с текущими подрядчиками, утилизирующими отходы, и заключить новые с «Центр 100». Между тем, разница в цене между ними была колоссальной. Если тогдашние подрядчики утилизировали килограмм отходов от 18 до 20 рублей, то организация, продвигаемая минздравом, хотела за ту же услугу от 150 до 160 рублей. Васильева заверила, что контракт с «Центр 100» был заключен уже без ее участия после волны отмен закупок, последовавших за жалобой ФАС.