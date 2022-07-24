В Ростове дорожает аренда квартир, а в деле экс-министра Быковской новый поворот

Posted 24 июля 2022, 17:51
Published 24 июля 2022, 17:51
Modified 11 сентября 2022, 16:20
Updated 11 сентября 2022, 16:20
Ростов-на-Дону оказался единственным городом России с населением выше миллиона человек, где значительно возросли цены на аренду квартир.
За прошедшие полгода стоимость арендного проживания в однокомнатной квартире в Ростове подняла на 8% и составляет примерно 19 тысяч рублей. Аренда двухкомнатной квартиры возросла на 17%, снять такую квартиру в донской столице можно не меньше чем за 34 тысячи рублей.
Отмечается, что в других крупных городах России нет роста цен на съемное жилье, потому что там в два раза возросло количество предложений по аренде квартир.
В Кущевском суде состоялись слушания свидетелей по делу бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и ее заместителя Станислава Беседовского. Их обвиняют в превышении должностных полномочий в деле об утилизации медицинских отходов.
Показания в суде дала Людмила Васильева, ранее занимавшая должность руководителя закупок РОКБ № 2. Она рассказала, что пять лет назад занималась организацией аукционного процесса по утилизации медицинских отходов класса Б. По словам Васильевой, она получила от руководства больницы приказ выполнять все распоряжения регионального министерства здравоохранения. Из-за этого в документацию тендера постоянно вносились изменения, в частности, менялись объемы финансирования и вывоза отходов.
Васильева отметила, что ее поставили перед фактом, что именно «Центр 100» станет исполнителем закупок, тем временем официально победитель тендера еще не мог быть известен. Женщине предлагали расторгнуть договоры с текущими подрядчиками, утилизирующими отходы, и заключить новые с «Центр 100». Между тем, разница в цене между ними была колоссальной. Если тогдашние подрядчики утилизировали килограмм отходов от 18 до 20 рублей, то организация, продвигаемая минздравом, хотела за ту же услугу от 150 до 160 рублей. Васильева заверила, что контракт с «Центр 100» был заключен уже без ее участия после волны отмен закупок, последовавших за жалобой ФАС.
Следующее заседание по делу состоится 2 августа.
Певец Юрий Лоза в социальных сетях высказался о транспортных проблемах, связанных с Ростовской областью. В частности, он отметил, что строительство трассы М-4 «Дон» никогда не закончится, потому что она пролегает через Ростовскую область, а здесь, как считает артист, никакие работы никогда не заканчиваются.
Лоза рассказал о реконструкции моста в Каменск-Шахтинском, которая является причиной многокилометровых пробок. Во время простоя автомобилисты могут отдохнуть и заправить машины. Для этих целей в городе есть много отелей и три заправки одной фирмы. Певец считает, что это не просто совпадение, а «было [организованно] явно намеренно».