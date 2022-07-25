Эксперт рассказал, как ростовчанам поступать с долларами и евро

«Если рубли необходимы, то, конечно же, доллары и евро можно продать. Ведь в качестве инвестиций они работать уже не будут. Да и инфляцию, скорее всего, не смогут обеспечивать. А если человек в будущем планирует поездку за рубеж, то доллары и евро лучше сохранить. Не исключено, что в будущем придется за меньшее количество долларов отдать больше рублей», — разъясняет Артур Хачатрян.