Эксперт рассказал, как ростовчанам поступать с долларами и евро

Posted 25 июля 2022, 07:44
Published 25 июля 2022, 07:44
Modified 11 сентября 2022, 09:30
Updated 11 сентября 2022, 09:30
Никакой положительной или отрицательной динамики с курсом долларов и евро, по мнению собеседника, сейчас не наблюдается. Скорее всего, эта валюта продолжит находится в прежнем коридоре, с колебаниями плюс-минус пять рублей. Поэтому покупать или продавать сейчас доллары и евро, зависит от потребностей ростовчан.
«Если рубли необходимы, то, конечно же, доллары и евро можно продать. Ведь в качестве инвестиций они работать уже не будут. Да и инфляцию, скорее всего, не смогут обеспечивать. А если человек в будущем планирует поездку за рубеж, то доллары и евро лучше сохранить. Не исключено, что в будущем придется за меньшее количество долларов отдать больше рублей», — разъясняет Артур Хачатрян.
Именно так, по словам собеседника, следует рассуждать на нынешнем этапе.
«Но пока еще много неопределенного. Например, возникает вопрос изменения ключевой ставки. А это тоже может повлиять на курсовую разницу», — отмечает спикер.