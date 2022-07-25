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Posted 25 июля 2022, 13:08

Published 25 июля 2022, 13:08

Modified 18 сентября 2022, 15:22

Updated 18 сентября 2022, 15:22

Эксперт: Спортивное питание при неправильном употреблении может привести к ожирению

25 июля 2022, 13:08
Спортивный врач Илья Мелехин рассказал о вреде специализированного питания для спортсменов при неправильном его применении.

Врач пояснил, что спортивное питание, как правило, содержит больше калорий, чем обычные продукты, так как оно предназначено для людей, занимающихся интенсивными тренировками, пишет iz.ru со ссылкой на радио Sputnik.

Таким образом, использование протеиновых батончиков в качестве обычного перекуса может способствовать появлению ожирения — если, конечно, человек не сумеет потратить все калории, который те содержат, подчеркнул Мелехин

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