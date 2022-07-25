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Posted 25 июля 2022, 14:48

Published 25 июля 2022, 14:48

Modified 11 сентября 2022, 16:21

Updated 11 сентября 2022, 16:21

«Магазины зажрались, а зарплата 30 тыс»: ростовчане не могут стать средним классом

«Магазины зажрались, а зарплата 30 тыс»: ростовчане не могут стать средним классом

25 июля 2022, 14:48
Фото: 1MI.
Ростовская область попала на 53 место в стране по числу семей, относящихся к среднему классу, причину этого попытались объяснить местные жители, сообщили они в соцсетях.

Согласно данным РИА «Рейтинг», в области к среднему классу относятся 6,9% семей. Это люди, которые могут позволить себе автомобиль, просторную квартиру, а также хорошо отдохнуть в отпуске.

На первом месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 46,6%. На последней строчке расположилась Чечня — 1,5%.

В соцсетях пользователи посчитали, что во всем виноваты магазины, которые постоянно поднимают цены.

«Какие могут быть отпуска, квартиры и машины, если средняя зарплата в Ростове что-то около 30 тысяч рублей. Торговые сети зажрались, за последний год цены выросли на 50-100%. Зато кредиты всем раздают. Пора уже ввести госрегулирование в области кредитования и продовольственного ценообразования», — пишут пользователи.

Другие написали, что в семьях сейчас у каждой по две-три машины.

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