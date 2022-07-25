«Магазины зажрались, а зарплата 30 тыс»: ростовчане не могут стать средним классом

«Какие могут быть отпуска, квартиры и машины, если средняя зарплата в Ростове что-то около 30 тысяч рублей. Торговые сети зажрались, за последний год цены выросли на 50-100%. Зато кредиты всем раздают. Пора уже ввести госрегулирование в области кредитования и продовольственного ценообразования», — пишут пользователи.