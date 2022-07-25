«Магазины зажрались, а зарплата 30 тыс»: ростовчане не могут стать средним классом

Posted 25 июля 2022, 14:48
Published 25 июля 2022, 14:48
Modified 11 сентября 2022, 16:21
Updated 11 сентября 2022, 16:21
Согласно данным РИА «Рейтинг», в области к среднему классу относятся 6,9% семей. Это люди, которые могут позволить себе автомобиль, просторную квартиру, а также хорошо отдохнуть в отпуске.
На первом месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 46,6%. На последней строчке расположилась Чечня — 1,5%.
В соцсетях пользователи посчитали, что во всем виноваты магазины, которые постоянно поднимают цены.
«Какие могут быть отпуска, квартиры и машины, если средняя зарплата в Ростове что-то около 30 тысяч рублей. Торговые сети зажрались, за последний год цены выросли на 50-100%. Зато кредиты всем раздают. Пора уже ввести госрегулирование в области кредитования и продовольственного ценообразования», — пишут пользователи.
Другие написали, что в семьях сейчас у каждой по две-три машины.