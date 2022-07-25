Мертвого дельфина выбросило на берег Таганрогского залива в Ростовской области

Posted 25 июля 2022, 12:50
Published 25 июля 2022, 12:50
Modified 11 сентября 2022, 16:21
Updated 11 сентября 2022, 16:21
В понедельник, 25 июля, в соцсетях распространилось видео с умершим дельфином, чью тушу выбросило на берег Павло-Очаковской косы.
Это не удивило жителей Ростовской области, которые назвали Азовское море — не лучшим местом для заплывов.
«Так там всегда так было, что вы новое увидели?», — спросили ростовчане.
«А дельфины часто отбиваются и заплывают сюда», — признали жители Таганрога.
«Дельфин задохнулся в жаберных сетях — плавники ободраны. Браконьеры рыбу ловят», — назвали предполагаемую причину гибели млекопитающего жители Ростовской области.
Другие же комментаторы назвали вид апокалиптичным, заметив, что на экологическом состоянии акватории Азовского моря отразилось судоходство.
«А еще что заходящие в Дон суда всякую *****[прим. цензуру использовали из-за ненормативной лексики] в залив сбрасывают», — поделились предположениями комментаторы, пока другие жители региона заявили, что ни за что не будут купаться в водах Таганрогского залива.