Мертвого дельфина выбросило на берег Таганрогского залива в Ростовской области

«А еще что заходящие в Дон суда всякую *****[прим. цензуру использовали из-за ненормативной лексики] в залив сбрасывают», — поделились предположениями комментаторы, пока другие жители региона заявили, что ни за что не будут купаться в водах Таганрогского залива.