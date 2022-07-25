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Posted 25 июля 2022, 10:26

Published 25 июля 2022, 10:26

Modified 1 октября, 14:28

Updated 1 октября, 14:28

Проект Западной хорды в Ростове-на-Дону одобрила Госэкспертиза

25 июля 2022, 10:26
Проект строительства дороги «Западная хорда» от трассы А-280 Ростов — Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе получил положительное заключение Госэкспертизы, говорится в документах Единого государственного реестра заключений.

Информация о результатах экспертизы появилась в июле. Застройщиком указано министерство транспорта региона.

Добавим, что реализация этого проекта имеет свою историю, в него вложат деньги, которые ранее выделили на создание скоростного трамвая. Речь идет о сумме 15,3 миллиарда рублей.

Само строительство вызывает беспокойство среди горожан из-за Кумженской рощи. Они боятся, что ее придется вырубить для создания дороги.

Местные жители записывали видеообращение и организовали сбор подписей за перенос строительства автомобильной дороги.

#Илья Протвинов#Экономика#Новости
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