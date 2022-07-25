Проект Западной хорды в Ростове-на-Дону одобрила Госэкспертиза

Posted 25 июля 2022, 10:26
Published 25 июля 2022, 10:26
Modified 1 октября, 14:28
Updated 1 октября, 14:28
Информация о результатах экспертизы появилась в июле. Застройщиком указано министерство транспорта региона.
Добавим, что реализация этого проекта имеет свою историю, в него вложат деньги, которые ранее выделили на создание скоростного трамвая. Речь идет о сумме 15,3 миллиарда рублей.
Само строительство вызывает беспокойство среди горожан из-за Кумженской рощи. Они боятся, что ее придется вырубить для создания дороги.
Местные жители записывали видеообращение и организовали сбор подписей за перенос строительства автомобильной дороги.