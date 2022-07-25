России предстоит перейти на модель «зеленых» закупок

В РЭО подготовили список продукции, для которой в документации о закупках будут указывать долю вторичных ресурсов, использованных в процессе ее производства. В перечень вошли следующие товары: бумажные изделия санитарно-гигиенического и бытового назначения, твердые элементы благоустройства и поверхностные покрытия, мягкие покрытия, урны и контейнеры для мусора, органические удобрения, а также грунт и почвогрунт, пригодный для технических целей.