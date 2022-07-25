России предстоит перейти на модель «зеленых» закупок

Проект постановления находится сейчас на согласовании, как проинформировал гендиректор РЭО Денис Буцаев. В документации, регламентирующей государственные и муниципальные закупки, теперь будет указано, что вторсырье необходимо использовать в процессе производства товаров, сообщают корреспонденты otr-online.ru.
Главной задачей в рамках выстраивания экономики замкнутого цикла Буцаев назвал создание условий для применения вторичного материального сырья в разных отраслях. Они должны замещать “первичные” ресурсы с соблюдением всех условий, отвечающих экологическим, экономическим и технологическим параметрам эффективности производства, по словам главы РЭО.
«Новые требования направлены на создание условий по расширению рынка сбыта продукции, произведенной с использованием вторсырья, за счет увеличения спроса на такую продукцию, – сообщил Буцаев. - Мы предусмотрели, что в закупочной документации с 2023 года будет указываться требование о вторсырье, использованном при производстве товара».
В РЭО подготовили список продукции, для которой в документации о закупках будут указывать долю вторичных ресурсов, использованных в процессе ее производства. В перечень вошли следующие товары: бумажные изделия санитарно-гигиенического и бытового назначения, твердые элементы благоустройства и поверхностные покрытия, мягкие покрытия, урны и контейнеры для мусора, органические удобрения, а также грунт и почвогрунт, пригодный для технических целей.
Напомним, в апреле текущего года в России начали разрабатывать четыре отраслевые программы в рамках масштабного национального проекта «Экономика замкнутого цикла». РЭО занимается этой работой совместно со специалистами Минстроя, Минсельхоза и Минпромторга.
Отраслевыми программами предусмотрено, что вторичное сырье из отходов начнут использовать в промышленной, строительной и сельскохозяйственной сферах, а также в отрасли ЖКХ.