rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

России предстоит перейти на модель «зеленых» закупок

25 июля 16:54
Фото: reo.ru
Члены Правительства РФ приняли постановление, утвердившее особенности описания отдельных наименований продукции для муниципальных и государственных закупок, которая должна соответствовать экологическим требованиям. В разработке документа участвовал Российский экологический оператор (РЭО).

Проект постановления находится сейчас на согласовании, как проинформировал гендиректор РЭО Денис Буцаев. В документации, регламентирующей государственные и муниципальные закупки, теперь будет указано, что вторсырье необходимо использовать в процессе производства товаров, сообщают корреспонденты otr-online.ru.

Главной задачей в рамках выстраивания экономики замкнутого цикла Буцаев назвал создание условий для применения вторичного материального сырья в разных отраслях. Они должны замещать “первичные” ресурсы с соблюдением всех условий, отвечающих экологическим, экономическим и технологическим параметрам эффективности производства, по словам главы РЭО.

«Новые требования направлены на создание условий по расширению рынка сбыта продукции, произведенной с использованием вторсырья, за счет увеличения спроса на такую продукцию, – сообщил Буцаев. - Мы предусмотрели, что в закупочной документации с 2023 года будет указываться требование о вторсырье, использованном при производстве товара».

В РЭО подготовили список продукции, для которой в документации о закупках будут указывать долю вторичных ресурсов, использованных в процессе ее производства. В перечень вошли следующие товары: бумажные изделия санитарно-гигиенического и бытового назначения, твердые элементы благоустройства и поверхностные покрытия, мягкие покрытия, урны и контейнеры для мусора, органические удобрения, а также грунт и почвогрунт, пригодный для технических целей.

Напомним, в апреле текущего года в России начали разрабатывать четыре отраслевые программы в рамках масштабного национального проекта «Экономика замкнутого цикла». РЭО занимается этой работой совместно со специалистами Минстроя, Минсельхоза и Минпромторга.

Отраслевыми программами предусмотрено, что вторичное сырье из отходов начнут использовать в промышленной, строительной и сельскохозяйственной сферах, а также в отрасли ЖКХ.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00