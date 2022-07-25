Власти в Ростове не планируют повышать тариф на проезд в 2022 году

Posted 25 июля 2022, 15:43
Published 25 июля 2022, 15:43
Modified 11 сентября 2022, 15:18
Updated 11 сентября 2022, 15:18
Поводом для переживаний ростовчан стали публикации в СМИ о повышении проезда в общественном транспорте. Такое мнение высказал начальник дептранса Вадим Шкабарня на заседании комиссии гордумы по транспорту.
В мэрии Ростова корреспонденту RostovGazeta опровергли этот факт.
«Никакого повышения проезда на общественном транспорте не планируется и не будет», - подчеркнули в пресс-службе городской администрации.
Ранее RostovGazeta сообщала об убытках транспортных компаний. За первый квартал 2022 года они составили 194,8 миллиона рублей. И хотя пять компаний-перевозчиков отработали в плюсе, семеро компаний оказались в убытке.