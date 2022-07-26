Изобретатель трактора Блинов: «Я русский мужик, думал и делал для России»

Уже через три года после первых испытаний Фёдор Блинов открыл в Балаково, Самарской губернии (сейчас входит в Саратовскую область) свою чугунно-литейную мастерскую, где стал выпускать пожарные насосы собственного изобретения. Конструкция насоса Блинова оказалась очень удачной, он был одноцилиндровым, но более мощным, чем применявшиеся в то время двухцилиндровые насосы. Первый насос из мастерской Блинова был продан балаковской пожарной команде, второй, по просьбе уездных властей, в город Николаевск (сейчас Пугачёв). А четвёртый насос, с отлитой цифрой «4» Фёдор Абрамович подарил родной деревне Никольской.