Минеева прокомментировала снижение админнагрузки на предпринимателей

Ранее сообщалось, что так называемое право на ошибку было введено для бизнеса ещё в марте 2022 года. Поправки о снижении административной нагрузки разработали Корпорация МСП, Минэкономразвития. Также в обсуждении участвовали представители предпринимательского сообщества. В правки был включен пункт об отмене двойной ответственности, когда наказывалось и само юрлицо, и его руководитель или другое должностное лицо. В них закрепили также принцип «одна проверка — одна санкция».