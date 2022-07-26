Минеева прокомментировала снижение админнагрузки на предпринимателей

Posted 26 июля 2022, 08:28
Published 26 июля 2022, 08:28
Modified 18 сентября 2022, 15:22
Updated 18 сентября 2022, 15:22
По словам Минеевой, благодаря новым поправкам право на ошибку получил крупный бизнес, а также самозанятые граждане. Кроме этого, назначаются минимальные штрафы, при уплате которых в течение 20 дней можно сэкономить 50%. Движется вперед реформа КНД, сообщает vostokmedia.com.
Татьяна Минеева отметила также, что штрафы назначаются только тогда, когда нет возможности ограничиться предупреждением. Это и есть право на ошибку, но оно не действует, если в результате нарушения был причинён ущерб или была ограничена конкуренция.
Впрочем, если предприниматель предотвратил последствия нарушения или компенсировал причиненный ущерб, то ему назначают минимальный штраф. Проще говоря, если административный кодекс предполагает различный размер штрафов, то в случае соблюдения перечисленных выше условий назначается минимальная сумма.
Помимо этого, у бизнесменов есть возможность ещё больше снизить размер штрафа. Если оплата поступит в течение 20 дней с момента вынесения соответствующего постановления, то можно уплатить всего половину от назначенной суммы. Следует помнить, что штрафная скидка не распространяется на некоторые статьи.
Наконец, в Кодекс об административных правонарушениях внесена поправка об отсрочке наказания. В случае назначения в качестве наказания штрафа, лишения специальных прав или даже админареста наказание можно теперь отложить на срок до шести месяцев. Ранее отсрочка не превышала одного месяца. Это послабление позволит бизнесу избежать кассовых разрывов и просрочек по обязательным платежам вовремя завершать сезонные работы и не только.
Ранее сообщалось, что так называемое право на ошибку было введено для бизнеса ещё в марте 2022 года. Поправки о снижении административной нагрузки разработали Корпорация МСП, Минэкономразвития. Также в обсуждении участвовали представители предпринимательского сообщества. В правки был включен пункт об отмене двойной ответственности, когда наказывалось и само юрлицо, и его руководитель или другое должностное лицо. В них закрепили также принцип «одна проверка — одна санкция».
Напомним, Татьяна Минеева занимает пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве более трех лет. Кроме этого, она возглавляет общественный совет при департаменте образования российской столицы и является членом общественно-делового совета по национальному проекту «Образование». Также она член Общественной палаты Московской области и учредитель благотворительного фонда «Нужны друг другу».