На въездах в Ростовскую область собрались установить не меньше 10 типовых стел

В правительстве региона рассказали о ходе работ по поручению губернатора Василия Голубева, который распорядился установить стелы у границ Ростовской области.
Так в Ростовскую область можно въехать всего по 32 дорогам, четыре из которых являются трассами федерального значения. В итоге стелы решили установить в границах придорожных полос 10 дорог, что входят в опорную сеть России. При этом еще местные власти в Азовском, Дубовском, Песчанокопском и Ремонтненском районах получили поручение подготовить проектную документацию для устройства стел, а примером должен был стать проект, разработанный Верхнедонским районом.
Вместе с этим замгубернатора Ростовской области Владимир Окунев поручил МинЖКХ региона включить в план работ на следующий год мероприятия по установке шести стел в пяти муниципалитетах, добавив, что областной Минфин также найдет средства на стелы в бюджете на следующий год.