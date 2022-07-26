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На въездах в Ростовскую область собрались установить не меньше 10 типовых стел

26 июля 15:53
Фото: uprvetro.donland.ru
В Ростовской области новые въездные группы планируют разместить как минимум у 10 дорог регионального значения, об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта региона.

В правительстве региона рассказали о ходе работ по поручению губернатора Василия Голубева, который распорядился установить стелы у границ Ростовской области.

Так в Ростовскую область можно въехать всего по 32 дорогам, четыре из которых являются трассами федерального значения. В итоге стелы решили установить в границах придорожных полос 10 дорог, что входят в опорную сеть России. При этом еще местные власти в Азовском, Дубовском, Песчанокопском и Ремонтненском районах получили поручение подготовить проектную документацию для устройства стел, а примером должен был стать проект, разработанный Верхнедонским районом.

Вместе с этим замгубернатора Ростовской области Владимир Окунев поручил МинЖКХ региона включить в план работ на следующий год мероприятия по установке шести стел в пяти муниципалитетах, добавив, что областной Минфин также найдет средства на стелы в бюджете на следующий год.

Ранее в Ростове у стелы на Театральной площади ветром сорвало колокол.

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