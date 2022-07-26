На въездах в Ростовскую область собрались установить не меньше 10 типовых стел

Так в Ростовскую область можно въехать всего по 32 дорогам, четыре из которых являются трассами федерального значения. В итоге стелы решили установить в границах придорожных полос 10 дорог, что входят в опорную сеть России. При этом еще местные власти в Азовском, Дубовском, Песчанокопском и Ремонтненском районах получили поручение подготовить проектную документацию для устройства стел, а примером должен был стать проект, разработанный Верхнедонским районом.