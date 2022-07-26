«Практика желтого ценника»: почему в Ростовской области вымирает малый бизнес

Почему же многие не адаптировались к новым условиям и предпочли свернуть свой бизнес, какова в регионе истинная ситуация с ценами на продовольствие и чего ждать ростовчанам — выяснил корреспондент RostovGazeta.
Казалось бы, закаленные событиями прошлых лет, донские представители малого и среднего предпринимательства (МСП) должны были суметь адаптироваться к новым реалиям 2022 года — закрытию ряда каналов для поставки товаров и росту цен на товары из-за рубежа. Однако за первое полугодие 2022 года деятельность прекратили свыше 1,2 тысячи малых и средних предприятий. В прошлом году было закрыто порядка 3,5 тысяч компаний МСП.
По данным сайта Единого реестра МСП, число субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области сегодня составляет более 5,6 тысяч.
Для сравнения, в 2021 году их число было выше 5,7 тысяч. А в допандемийном 2018 году количество субъектов МСП превышало 6, 6 тысяч.
В эту выборку RostovGazeta не включила микропредприятия региона и вновь созданные, поскольку в них, по данным Единого реестра, не числится ни одного сотрудника.
«На 4% увеличилось сегодня в регионе число самозанятых. Ведь самозанятым вести бизнес проще — отчетность полегче. Но на фоне роста самозанятых, значительно уменьшилось число малых и средних предприятий. Стало меньше и вновь зарегистрированных компаний, в сравнении с прошлым и позапрошлыми годами. А это серьезный показатель активности бизнеса», — полагает депутат КПРФ Юрий Нерсесян.
Удручающая статистика Ростовской области, по словам собеседника, обусловлена целым рядом причин. Ключевой из них стало закрытие аксайских рынков — «Атланта», «Алмаза», «Овощного», «Строительного». И хотя для предпринимателей организовали новые площади для продаж под Ростовом, переехать туда захотели не все. Значительная часть аксайских предпринимателей попросту решила уйти из бизнеса.
«На новую площадку я переезжать не стал. Понимаете, если крупная компания может развивать свой бизнес пять лет, то мне, как и всем простым людям, каждый месяц нужна зарплата. Поэтому в новой площадке под Ростовом для бизнеса моего уровня я не вижу никаких перспектив», — поделился мнением с корреспондентом RostovGazeta индивидуальный предприниматель с бывшего аксайского строительного рынка.
«Новая площадка не особо популярна у потребителей. Я сужу по себе. Как автомобилист, раньше, на „Алмаз“, я ездил строго раз в неделю для покупки какой-нибудь железяки на машину. А на новый рынок до сих пор так и не добрался. Стараюсь найти магазинчик поблизости. И таких, как я, думаю, подавляющее число автомобилистов», — делится мнением Юрий Нерсесян.
С ним соглашаются опрошенные корреспондентом RostovGazeta жители региона.
«Я раньше сюда [на Овощной рынок — прим. редакции] ездила за овощами. Удобно было. Приехала общественным транспортом, купила что надо, и поехала домой. Недорого же и удобно, — делится мнением ростовчанка Елена К. — А сейчас новый рынок где-то на трассе. Ну и как мне туда добираться без машины?».
Негативное влияние на малый и средний бизнес оказала пандемия коронавируса. Введенные ограничения в первую очередь ударили по предприятиям общепита и индустрии красоты, по туристическому бизнесу.
«После коронавирусных ограничений значительная часть предприятий не возобновила работу. Согласитесь, простоять целый год, а потом продолжить, как ни в чем не бывало, крайне сложно», — констатирует Юрий Нерсесян.
«Бизнес может эффективно работать лишь при определенных условиях. При четком понимании прогноза своей деловой активности, при оценке ряда экономических показателей, при понимании потребительских настроений. А последние годы на многие вопросы ответов, к сожалению, нет», — добавляет экс-предприниматель Валерий Р.
Текущий год добавил новые задачи компаниям малого и среднего бизнеса, которые закупали продукцию небольшими партиями. У многих попросту не оказалось запасов для того, чтобы пережить время резкого взлета цен в марте–апреле.
«Трафик закрыт, получение продукции из-за рубежа невозможно. Работать сейчас очень сложно. Поэтому бизнесмены не проявляют былой активности», — констатирует Юрий Нерсесян.
Чаще всего, по словам депутата, в этом году закрываются предприятия торговли, строительные компании, склады. Сбой произошел и в сфере недвижимости, однако рынок удержался на плаву, и сейчас в нем наметилась оттепель.
«Если говорить о процентном соотношении, то в 2021 году был введен мораторий на проверки. Поэтому большинство предприятий закрывались по инициативе владельцев бизнеса. В текущем году ситуация изменилась. Порядка 70% закрылись под влиянием проверяющих органов, хотя вроде бы наоборот, было сказано о всяческой поддержке бизнеса», — говорит Юрий Нерсесян.
В качестве примера депутат приводит слова министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко, который заявил об увеличении за последний год более чем на восемь тысяч числа субъектов малого и среднего предпринимательства. А информацию, появившуюся в СМИ о резком снижении этого показателя, министр объяснил неточностью на сайте ФНС России.
«Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в ближайшее время будет переформирован в связи с обнаруженными неточностями в его сведениях», — подчеркнул Максим Папушенко.
И пока бизнес Дона выживает в сложных условиях, цены на все растут. И, хотя по данным Ростовстата, в июле 2022 года стоимость на продукты снизилась, июньский показатель инфляции достиг 11,2% в сравнении с декабрем.
«Цены на продукты питания действительно снизились. Но снизились они лишь в сравнении со взрывным ростом марта-апреля. Это известная практика „желтых и красных ценников“ в магазинах. Сначала выставить продукт по несуразной цене, а потом уменьшить стоимость на пару рублей. И, прикрепив желтый ценник на скидку, объявить, что цены снизились», — отмечает Юрий Нерсесян.
По его словам, цены на продукты питания растут постоянно, в отличие от доходов жителей региона.
«Я сам хожу по магазинам. И при виде стоимости продуктовой корзины на глаза наворачиваются слезы», — констатирует Юрий Нерсесян.
Повышения доходов у простых ростовчан пока не наблюдается. Впереди грядет новое бремя финансовой ответственности — получение платежных квитанций за июль с ранее заявленным ростом цен на услуги ЖКХ. А с июля 2023 года местные власти предложили повысить тарифы до 9%.
Дарья Демидова