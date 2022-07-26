«Практика желтого ценника»: почему в Ростовской области вымирает малый бизнес

«Новая площадка не особо популярна у потребителей. Я сужу по себе. Как автомобилист, раньше, на „Алмаз“, я ездил строго раз в неделю для покупки какой-нибудь железяки на машину. А на новый рынок до сих пор так и не добрался. Стараюсь найти магазинчик поблизости. И таких, как я, думаю, подавляющее число автомобилистов», — делится мнением Юрий Нерсесян.