«Только этого нам не хватало!»: жителей Таганрога испугал смерч над Азовским морем

Во вторник, 26 июля, в соцсетях распространились короткие видеозаписи с панорамой Таганрога и буйствующим в Азовском море смерчем. Горожан ни на шутку встревожило это видео после того, как на днях из-за сильной бури и дождей затопило Сочи. Жители были обеспокоены, что непогода может прийти и в их родной город.
«Сколько тут живу, впервые вижу над Азовским заливом смерч….Интересно, если в Таганроге была бы такая буря, как в Сочи, то, судя по нашим ливневкам, нас смыло бы с лица земли», — предположила одна из горожанок.
«У нас и в обычный дождь лужи по колесо», — заметили другие жители.
«Только этого нам не хватало!», — испугались таганрожцы, однако в соцсетях появились и скептики, которые решили, что видео — фейк.
«Как такой бред может прийти в голову? Нет ни одного поста, что у кого-то что-то смерч оторвал или унёс», — возмутился один из комментаторов.