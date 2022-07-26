«Только этого нам не хватало!»: жителей Таганрога испугал смерч над Азовским морем

Во вторник, 26 июля, в соцсетях распространились короткие видеозаписи с панорамой Таганрога и буйствующим в Азовском море смерчем. Горожан ни на шутку встревожило это видео после того, как на днях из-за сильной бури и дождей затопило Сочи. Жители были обеспокоены, что непогода может прийти и в их родной город.