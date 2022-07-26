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Posted 26 июля 2022, 12:09

Published 26 июля 2022, 12:09

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

В центре Ростова трудовая инспекция оборудует комнату для защиты гостайны

26 июля 2022, 12:09
В Ростове-на-Дону государственная инспекция труда ищет подрядчика для создания комнаты для охраны гостайны, данные об этом появились на портале закупок.

Государственная инспекция труда в Ростовской области выступила заказчиком работ по оборудованию служебного помещения под комнату для защиты государственной тайны. Всего на эти работы выделено 183 тысячи рублей, которые являются максимальной стоимостью контракта.

В документах указано, что исполнителю предстоит провести демонтаж дверей и их замену, заменить окна, потолки, а также сделать ремонт помещения и построить перегородку, которая разделит комнату на две равные половины. Сама комната будет оборудована в кабинете № 918 на девятом этаже здания на проспекте Ворошиловском, 87/65. Работы необходимо завершить в период с момента заключения контракта до 16 сентября текущего года, а гарантия должна составить два года.

Прием заявок будет завершен 2 августа, а победителя объявят через два дня.

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