В центре Ростова трудовая инспекция оборудует комнату для защиты гостайны

В документах указано, что исполнителю предстоит провести демонтаж дверей и их замену, заменить окна, потолки, а также сделать ремонт помещения и построить перегородку, которая разделит комнату на две равные половины. Сама комната будет оборудована в кабинете № 918 на девятом этаже здания на проспекте Ворошиловском, 87/65. Работы необходимо завершить в период с момента заключения контракта до 16 сентября текущего года, а гарантия должна составить два года.