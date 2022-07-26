ВСК: С начала года число страховых случаев по каско в России снизилось на 15,6%

По данным Страхового Дома ВСК, по итогам 6 месяцев 2022 года число страховых случаев по каско в России снизилось на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021.

Москва и Московская область являются лидерами по числу страховых случаев по каско — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, на долю столицы приходится 31% происшествий в добровольном автостраховании в первом полугодии 2022 года в РФ. В антирейтинг также входят Санкт-Петербург и Ленинградская область (8%), Краснодарский край (4%), Республика Татарстан (3%), а также Ростовская, Самарская, Свердловская области и Республика Башкортостан (по 2%). Меньше всего страховых случаев по каско на Северном Кавказе, в Республике Алтай и Тыве (менее 0,1% от общего числа происшествий). Самыми частыми причинами обращений к страховщикам по каско, помимо стандартных ДТП, являются: Бой стекол — 33,5% обращений связаны с необходимостью замены лобового или боковых стекол авто Противоправные действия третьих лиц становятся причиной 9% обращений по каско Внешнее воздействие — в 8% происшествий ущерб по каско связан с повреждением поверхности авто твердыми предметами (например, ЧП в результате падения деревьев, рекламных конструкций и пр.) Самая низкая доля обращений по типу события ДТП в общем количестве страховых случаев зафиксирована в Ставропольском крае — 30,5%. Для сравнения в Московском регионе этот показатель равен 45%. Среди регионов-лидеров по числу происшествий по каско, в столице также самый высокий уровень обращений в связи с противоправными действиями третьих лиц — 14,6%. В Краснодарском крае самый распространенный риск — бой стекол, с ним связано 44% страховых случаев. Характерной особенностью Северной столицы является небольшое число угонов — не более 0,04% происшествий. «Безусловно, число страховых случаев во многом зависит от количества эксплуатируемых автомобилей. Так, самый крупный региональный автопарк как раз зафиксирован в столичном регионе и Краснодарском крае. И все же мы можем говорить о позитивных тенденциях — общее количество обращений по каско снизилось почти на 15,6%, количество обращений по каско с типом события „дорожно-транспортное происшествие“ в первом полугодии сократилось с 53% в первом полугодии 2021 года до 48% за аналогичный период 2022», — отметил Владимир Антипов, руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК.