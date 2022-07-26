Жители Ростовской области назвали «крохоборством» рост тарифов на услуги ЖКХ

Posted 26 июля 2022, 13:55
Published 26 июля 2022, 13:55
Modified 11 сентября 2022, 15:18
Updated 11 сентября 2022, 15:18
Напомним, во вторник, 26 июля, стало известно, что глава Ростовской области Василий Голубев предложил индексировать тарифы на коммунальные услуги в следующем году. При этом возможный рост тарифов составит 9%.
Это вызвало бурю недовольства со стороны ростовчан, которые только оправились от роста цен на коммунальные услуги с 1 июля.
«Крохоборы», — кратко возмутились местные жители.
«Не довольны, конечно. Сидим без света регулярно, зато платить нужно. Воды летом нет, проливной сезон видите ли», — расстроилась одна из ростовчанок.
«На такие тарифы, откуда брать деньги. Скоро на такие тарифы будем кредиты брать», — посетовал один из жителей Ростовской области.
«Предложил? Предложение отклоняется!», — добавили комментаторы.
А кто-то из жителей и вовсе вспомнил про низкое качество предоставляемых услуг водоснабжения, которое не соответствует тем суммам, что жители области платят за услуги ЖКХ.
«А повысить качество предоставляемых услуг предложить слабо? А то сидим без горячей воды месяцами, холодная из крана либо вонючая, либо грязная, подъезды не убираются», — возмутилась дончанка в соцсетях.