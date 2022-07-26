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Posted 26 июля 2022, 13:55

Published 26 июля 2022, 13:55

Modified 11 сентября 2022, 15:18

Updated 11 сентября 2022, 15:18

Жители Ростовской области назвали «крохоборством» рост тарифов на услуги ЖКХ

26 июля 2022, 13:55
В Ростовской области жителей возмутил потенциальный рост тарифов на услуги ЖКХ на 9% в 2023 году, комментарии появились в соцсетях.

Напомним, во вторник, 26 июля, стало известно, что глава Ростовской области Василий Голубев предложил индексировать тарифы на коммунальные услуги в следующем году. При этом возможный рост тарифов составит 9%.

Это вызвало бурю недовольства со стороны ростовчан, которые только оправились от роста цен на коммунальные услуги с 1 июля.

«Крохоборы», — кратко возмутились местные жители.

«Не довольны, конечно. Сидим без света регулярно, зато платить нужно. Воды летом нет, проливной сезон видите ли», — расстроилась одна из ростовчанок.

«На такие тарифы, откуда брать деньги. Скоро на такие тарифы будем кредиты брать», — посетовал один из жителей Ростовской области.

«Предложил? Предложение отклоняется!», — добавили комментаторы.

А кто-то из жителей и вовсе вспомнил про низкое качество предоставляемых услуг водоснабжения, которое не соответствует тем суммам, что жители области платят за услуги ЖКХ.

«А повысить качество предоставляемых услуг предложить слабо? А то сидим без горячей воды месяцами, холодная из крана либо вонючая, либо грязная, подъезды не убираются», — возмутилась дончанка в соцсетях.

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