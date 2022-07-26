Жительница Ростовской области отсудила у роддома полмиллиона за смерть младенца

Posted 26 июля 2022, 14:01
Published 26 июля 2022, 14:01
Modified 11 сентября 2022, 15:18
Updated 11 сентября 2022, 15:18
Девушка рассказала, что попала в роддом в феврале 2020 года, вся беременность прошла без осложнений. Несмотря на то, что срок был уже 40 недель, никакой родовой деятельности у пациентки не наблюдалось, в связи с чем ей дали таблетки для стимуляции.
Через три дня у Анастасии начались схватки и отошли воды, но шейка матки так и не раскрылась.
Девушка якобы дважды просила сделать ей кесарево сечение, но ей отказали из-за отсутствия показаний.
По словам ростовчанки, она страдала от болей всю ночь, а сменившийся утром врач сразу отправил ее на кесарево. Роженице показали новорожденного сына, после чего она заснула, а когда проснулась, узнала, что ребенок умер.
Суд установил, что младенец умер от внутриутробной гипоксии и акушера-гинеколога, которая отказывалась делать кесарево, приговорили к 2,5 годам ограничения свободы.
Девушка подала иск против больницы на 2 миллиона рублей, но суд удовлетворил его частично и присудил выплату в 500 тысяч рублей.