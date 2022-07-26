Жительница Ростовской области отсудила у роддома полмиллиона за смерть младенца

Девушка рассказала, что попала в роддом в феврале 2020 года, вся беременность прошла без осложнений. Несмотря на то, что срок был уже 40 недель, никакой родовой деятельности у пациентки не наблюдалось, в связи с чем ей дали таблетки для стимуляции.