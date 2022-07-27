Эксперты «Роскосмоса» сравнили стоимость полета на Луну космонавтов из РФ и США

Уточняется, что NASA в настоящее время занимается подготовкой полета на спутник Земли в рамках программы Artemis. Она предполагает отправку экипажа из четырех человек на корабле Orion, который будет выведен с помощью ракеты сверхтяжелого класса Space Launch System. Представитель НИИ «Роскосмоса» пояснил, что по предварительным оценкам стоимость данного пуска составит около четырех миллиардов долларов. Тогда как полет четырех человек на транспортном корабле «Орел», с выводом его ракетой сверхтяжелого класса «Енисей», обойдется как минимум вчетверо дешевле. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на ТАСС.
В «Роскосмосе» отметили, что такого показателя удалось добиться посредством результативного использования базовых, еще советских, программ и разработок, направленных на экономические преимущества. Одновременно с этим было отмечено, что такие крупные проекты целесообразно осуществлять совместно с коллегами из нескольких стран — это, по мнению специалистов, даст возможность использовать лучшие технические решения и распределять затраты между участниками.