Елену Буянову госпитализировали с диагнозом COVID-19

По информации «Советского спорта», ссылающегося на телеграм-канал Mash, воспитанница Буяновой (ранее — Водорезовой) Аделина Сотникова завоевала первое в истории России олимпийское золото, став первой в Сочи. Ранее о своем переходе к Буяновой сообщила чемпионка Еаропы Алена Косторная, известная непростым характером и частой сменой наставников.
Косторная долго металась от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко и обратно, в то время как ее результаты продолжали стремительно ухудшаться. Кроме того, фигуристка умудрилась дважды подряд в течение месяца сломать обе руки и пропустить все последние международные соревнования.