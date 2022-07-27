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Елену Буянову госпитализировали с диагнозом COVID-19

27 июля 11:17
Фото: pxhere.com
Состояние заслуженной наставницы оценивается-ка средней тяжести на фоне других заболеваний. Однако сама специалист заверила, что чувствует себя хорошо, но пока находится в больнице.

По информации «Советского спорта», ссылающегося на телеграм-канал Mash, воспитанница Буяновой (ранее — Водорезовой) Аделина Сотникова завоевала первое в истории России олимпийское золото, став первой в Сочи. Ранее о своем переходе к Буяновой сообщила чемпионка Еаропы Алена Косторная, известная непростым характером и частой сменой наставников.

Косторная долго металась от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко и обратно, в то время как ее результаты продолжали стремительно ухудшаться. Кроме того, фигуристка умудрилась дважды подряд в течение месяца сломать обе руки и пропустить все последние международные соревнования.

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