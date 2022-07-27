Елену Буянову госпитализировали с диагнозом COVID-19

Косторная долго металась от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко и обратно, в то время как ее результаты продолжали стремительно ухудшаться. Кроме того, фигуристка умудрилась дважды подряд в течение месяца сломать обе руки и пропустить все последние международные соревнования.