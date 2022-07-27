Град, гроза и шквалистый ветер накроют Ростовскую область 27 июля

До конца суток в отдельных районах области будут идти сильные дожди. Осадки будут сопровождаться градом, грозами и шквалистым усилением ветра. Порывы ветра при грозе могут достигать 25 метров в секунду. Кроме того, в первой половине дня возможен туман.