Град, гроза и шквалистый ветер накроют Ростовскую область 27 июля

До конца суток в отдельных районах области будут идти сильные дожди. Осадки будут сопровождаться градом, грозами и шквалистым усилением ветра. Порывы ветра при грозе могут достигать 25 метров в секунду. Кроме того, в первой половине дня возможен туман.
Температура воздуха днем 27 июля +22...+27 С, в отдельных районах до +31 С. При этом в Сальском и Белокалитвинском районах сохранится почвенная засуха.
В ночь на четверг температура воздуха опустится до +15...+20 С, по северу и западу региона до +10 С.
В Ростове днем 27 июля +29 С и облачно, но без осадков. Ветер слабый, два метра в секунду.