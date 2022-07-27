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Град, гроза и шквалистый ветер накроют Ростовскую область 27 июля

27 июля 06:30
Фото: 07.mchs.gov.ru
В среду 27 июля в Ростовской области ожидаются сильные ливни с грозами и градом, сообщили синоптики.

До конца суток в отдельных районах области будут идти сильные дожди. Осадки будут сопровождаться градом, грозами и шквалистым усилением ветра. Порывы ветра при грозе могут достигать 25 метров в секунду. Кроме того, в первой половине дня возможен туман.

Температура воздуха днем 27 июля +22...+27 С, в отдельных районах до +31 С. При этом в Сальском и Белокалитвинском районах сохранится почвенная засуха.

В ночь на четверг температура воздуха опустится до +15...+20 С, по северу и западу региона до +10 С.

В Ростове днем 27 июля +29 С и облачно, но без осадков. Ветер слабый, два метра в секунду.

Ранее водителей Ростовской области попросили соблюдать осторожность на дорогах во время ливней.

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#Новости#Илья Протвинов#Общество
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