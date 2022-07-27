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Минтранспорта Ростовской области потратит 420,7 млн рублей на три километра дороги

27 июля 04:00
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области на ремонт трех километров трассы между станицей Обливской и хутором Дубовым выделили более 420 миллионов рублей, информация об этом появилась на портале закупок.

Министерство транспорта Ростовской области объявило конкурс для поиска подрядчика, который сможет осуществить капремонт автодороги регионального значения в Боковском районе. Согласно материалам тендера, речь идет об участке протяженностью более 3,1 километра (3130 метров), расположенном на трассе от станицы Обливской к хутору Дубовому от нулевого километра.

В обосновании начальной стоимости контракта указано, что в траты заложено строительство временных зданий и сооружений, непредвиденные работы и затраты, разбивка осей опор моста, его демонтаж с последующими восстановлением и закреплением трассы, а также перевозка рабочих, документация, утилизация мусора и техническое присоединение к электросетям. В приложении к извещению написано, что подрядчику также предстоит заменить светофоры со знаками, нанести новую разметку и проложить водопропускные трубы.

Фото: Правительство Ростовской области

работы необходимо закончить до 31 октября 2023 года, хотя на портале закупок указано, что последний из девяти этапов должны завершить 14 декабря того же года. При этом исполнитель должен предоставить гарантию на разные элементы трассы сроком от одного года до 10 лет.

Прием заявок будет продолжаться до 11 августа, а победителя конкурса назовут через пять дней.

Ранее стало известно, что любимый подрядчик Минтранса получил контракт на ремонт дороги за 638 миллионов рублей.

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