Минтранспорта Ростовской области потратит 420,7 млн рублей на три километра дороги

В обосновании начальной стоимости контракта указано, что в траты заложено строительство временных зданий и сооружений, непредвиденные работы и затраты, разбивка осей опор моста, его демонтаж с последующими восстановлением и закреплением трассы, а также перевозка рабочих, документация, утилизация мусора и техническое присоединение к электросетям. В приложении к извещению написано, что подрядчику также предстоит заменить светофоры со знаками, нанести новую разметку и проложить водопропускные трубы.