Оживление на рынке ипотечного страхования: ВСК фиксирует 30% рост

«Безусловно, меры государственной поддержки, в частности введение льготных ипотечных программ, позитивно сказываются на рынке жилищных займов. Однако, о полном восстановлении сегмента говорить еще слишком рано из-за множества негативных факторов. К ним можно отнести рост безработицы, который до конца года может достигнуть 7,1-7,8%, а также уровень бедности, который составил 14,3%. По прогнозам ЦБ, рост рынка ипотечного кредитования может замедлиться до 10-15% к концу 2022 года. Аналогично будут меняться и объемы ранка страхования жизни заемщиков. В целом до конца года сокращение рынка ипотечного страхования может составить 15-20%», — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по продажам Страхового Дома ВСК.