Пленный сержант «Азова»* признался в убийстве и грабеже мирных жителей Мариуполя

В Telegram-канале опубликовали видео, на котором 49-летний сержант военной части № 3057 и запрещенного в России нацформирования «Азов» Андрей Пилявский дает следователям показания об убийствах и разбоях, совершенных украинскими военнослужащими на территории Мариуполя.
Пилявский рассказал о том, как по приказу командира батальон расстрелял на поражение микроавтобус с мирными жителями, который отказался остановиться. После того, как по автобусу произвели атаку, он проехал по инерции еще несколько метров, а в салоне находились водитель и еще как минимум четыре пассажира, одним из которых была женщина. После осмотра салона убийцы забрали из него четыре сумки, содержимое которых осталось для Пилявского неизвестным.
Также в ходе допроса сержант рассказал об убийстве пожилого человека, совершенное одним из военнослужащих «Донбасса», которого пенсионер не впустил в свой двор. Пилявский рассказал, что мужчина выстрелил по замку, но когда дверь открылась — пожилой мужчина лежал на земле. Он был ранен в грудь, но отряд из 12 человек продолжил двигаться дальше.
Корреспонденты добавили, что материалы по делам будут рассматриваться на трибунале.
«Рано или поздно состоится трибунал, на котором будут обнародованы все преступления, совершённые этими нелюдями. И я надеюсь, что западный мир, как и обычные жители Украины, узнают, кто и как вёл людей на убой, а страну на разрыв», — сказано в сообщении, сопровождающим видео.