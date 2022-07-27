Пленный сержант «Азова»* признался в убийстве и грабеже мирных жителей Мариуполя

Пилявский рассказал о том, как по приказу командира батальон расстрелял на поражение микроавтобус с мирными жителями, который отказался остановиться. После того, как по автобусу произвели атаку, он проехал по инерции еще несколько метров, а в салоне находились водитель и еще как минимум четыре пассажира, одним из которых была женщина. После осмотра салона убийцы забрали из него четыре сумки, содержимое которых осталось для Пилявского неизвестным.