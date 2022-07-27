Портфель вкладов Банка ЗЕНИТ вырос на 7%

К примеру, клиенты могут открыть вклад «Галактика» на сумму от 50 тысяч рублей и сроком от 31 до 366 дней. Доходность составит до 6,5% годовых. Проценты выплачиваются по выбору клиента ежемесячно или в конце срока действия депозита с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования».