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Портфель вкладов Банка ЗЕНИТ вырос на 7%

27 июля 14:58
Фото: Банк ЗЕНИТ
Банк ЗЕНИТ объявил, что портфель вкладов увеличился на 7% с января 2022 года.

Рост показателей обусловлен высоким уровнем доверия клиентов к Банку, который отметил 27 лет со дня своего основания. В настоящий момент доходность по сберегательным продуктам составляет до 6,5% годовых.

«Мы разрабатываем и модифицируем сберегательные продукты, чтобы наши клиенты получили наибольшую доходность. Уверена, что интерес к вкладам будет расти и дальше, учитывая снижение спроса на инструменты фондового рынка», — рассказала зампредседателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

К примеру, клиенты могут открыть вклад «Галактика» на сумму от 50 тысяч рублей и сроком от 31 до 366 дней. Доходность составит до 6,5% годовых. Проценты выплачиваются по выбору клиента ежемесячно или в конце срока действия депозита с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования».

Также возможна капитализация процентов и пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

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