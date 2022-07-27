Портфель вкладов Банка ЗЕНИТ вырос на 7%

Рост показателей обусловлен высоким уровнем доверия клиентов к Банку, который отметил 27 лет со дня своего основания. В настоящий момент доходность по сберегательным продуктам составляет до 6,5% годовых.
«Мы разрабатываем и модифицируем сберегательные продукты, чтобы наши клиенты получили наибольшую доходность. Уверена, что интерес к вкладам будет расти и дальше, учитывая снижение спроса на инструменты фондового рынка», — рассказала зампредседателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.
К примеру, клиенты могут открыть вклад «Галактика» на сумму от 50 тысяч рублей и сроком от 31 до 366 дней. Доходность составит до 6,5% годовых. Проценты выплачиваются по выбору клиента ежемесячно или в конце срока действия депозита с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования».
Также возможна капитализация процентов и пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.