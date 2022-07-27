Представители малого бизнеса могут получить от Альфа-Банка до 50 млн рублей за день

По словам директора малого бизнеса Альфа-Банка по Ростовской области Анастасии Хайдуковой, финансовый заем на срок до 10 лет выдают предпринимателям на любые бизнес-цели. Специалисты банковской организации бесплатно и дистанционно оценят залог и зарегистрируют сделку, и средства моментально будут зачислены на счет заемщика. При этом нет необходимости в предоставлении финансовых документов и отчетности даже в том случае, когда бизнес только зарегистрировали.
«Мы всегда готовы поддержать клиентов малого бизнеса и предоставить лучшие условия, - заявила Хайдукова. - Благодаря новому предложению «Деньги в дело» мы оперативно профинансируем любые бизнес-цели предпринимателей без лишних вопросов».
Альфа-Банк одержал уверенную победу в номинации «Лучшие условия кредитования малого бизнеса» в ходе исследования Frank RG за минувший год. Подробности обо всех условиях программы – на официальном сайте банка. Там же можно подать заявку на получение кредита.
Напомним, Альфа-Банк является крупнейшим в России универсальным частным банком. Организация находится на ключевых позициях всех сегментов банковского бизнеса уже в течение трех десятков лет.
В базе Альфа-Банка насчитывается около 22 миллионов физических лиц и свыше миллиона корпоративных клиентов. Банк развивается по phygital-модели, сочетая цифровые инновации и эффективную сеть физического присутствия, которая насчитывает свыше 500 офисов в субъектах РФ, 900 городов с курьерской доставкой и почти 28 тысяч банкоматов – как собственных, так и партнерских.
Чистая прибыль Альфа-Банка за 2021 год составила 1,6 миллиарда долларов.