Представители малого бизнеса могут получить от Альфа-Банка до 50 млн рублей за день

По словам директора малого бизнеса Альфа-Банка по Ростовской области Анастасии Хайдуковой, финансовый заем на срок до 10 лет выдают предпринимателям на любые бизнес-цели. Специалисты банковской организации бесплатно и дистанционно оценят залог и зарегистрируют сделку, и средства моментально будут зачислены на счет заемщика. При этом нет необходимости в предоставлении финансовых документов и отчетности даже в том случае, когда бизнес только зарегистрировали.