Союз лидеров: команда Accenture стала частью «Рексофта»

Как сообщает expert.ru со ссылкой на мнение генерального директора «Рексофт» Александра Егорова, партнерство его компании с «Интерросом» позволит ей масштабировать бизнес и собрать на своей базе профессиональные команды. Первый существенный шаг в этом направлении — подписание соглашения с командой стратегического консалтинга российского подразделения Accenture. Она будет заниматься в структуре группы «Рексофт» развитием такого направления, как трансформационный и стратегический консалтинг. В будущем к ней должны присоединиться другие экспертизы и команды.