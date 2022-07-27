Союз лидеров: команда Accenture стала частью «Рексофта»

Как сообщает expert.ru со ссылкой на мнение генерального директора «Рексофт» Александра Егорова, партнерство его компании с «Интерросом» позволит ей масштабировать бизнес и собрать на своей базе профессиональные команды. Первый существенный шаг в этом направлении — подписание соглашения с командой стратегического консалтинга российского подразделения Accenture. Она будет заниматься в структуре группы «Рексофт» развитием такого направления, как трансформационный и стратегический консалтинг. В будущем к ней должны присоединиться другие экспертизы и команды.
Руководить консалтинговым бизнес-юнитом в группе предстоит Андрею Скорочкину. Для нового подразделения ставится задача создания синергии при работе над проектами, связанными с комплексной трансформацией бизнеса.
«Интеррос» планомерно занимается развитием цифрового направления. До этого токенизационной платформой «Атомайз Россия», в которую инвестирует группа, и Росбанком был выпущен первый ЦФА. Речь идет о токене на палладий.
По словам главного редактора научного издания InScience.News, кандидата физико-математических наук, сооснователя ряда блокчейн-проектов Николая Подорванюка, присоединение команды Accenture — вполне логичный шаг.
Способность работать с бизнес-архитектурой, вести трансформационный и технологический консалтинг — ключевые моменты для любого бизнеса, который претендует на роль партнера, занимающегося проектированием и реализацией бизнес-трансформации. Это подразумевает любой уровень сложности и охват всей цепочки, в которую входит на начальном этапе концепция, затем разрабатывается стратегия, внедряются изменения, а позже работает поддержка проекта.