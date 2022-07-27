Стоимость услуги Сбербанка «Уведомления об операциях» подорожала впервые за 20 лет

Стоит иметь в виду, что услуга уведомлений в отечественных банках позволяет видеть свой текущий баланс после совершения покупок, оплаты платежей, осуществления переводов. Кроме того, можно не только получать актуальные сведения о последних платежах и переводах по карте, но и узнавать об ответственных операциях по вкладам – списаниях, вступлении в силу доверенности. Банк предоставляет информацию не только о завершенных, но и о незавершенных операциях по карте или счету.