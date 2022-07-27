Стоимость услуги Сбербанка «Уведомления об операциях» подорожала впервые за 20 лет

Эксперты подчеркивают, что в других банках за такой сервис клиенты платят от 59 до 100 рублей, при этом о подорожании услуги клиентов никак не оповещают.
Как сообщает kp.ru, даже в условиях первого за 20 лет подорожания услуги, опция уведомлений от Сбербанка все равно будет стоить не дороже, чем в других банках, а во многих случаях даже дешевле. Например, клиентам Альфа-Банка такой сервис обходится в 99 рублей в месяц, ВТБ и банка «Тинькофф» – в 59 рублей, Райффайзенбанка – в 60 рублей, Почта Банка – в 69 рублей.
На сайте Сбербанка указано, что клиенты имеют возможность сэкономить на подключении такой услуги или получать ее бесплатно благодаря подписке на «СберПрайм+» или при выполнении условий по СберКарте. Уведомления по кредитной СберКарте, как и ранее, предоставляются пользователям без какой-либо оплаты.
Председатель совета директоров ЦЭР.РФ Андрей Киселев прокомментировал рост стоимости на такую услугу в банках. Он предполагает, что данный процесс вызван серьезным всплеском транзакционной активности пользователей и увеличением объема присылаемых уведомлений практически вдвое за последние пять лет. Так, в рамках этой услуги банк активно внедрял оповещения по вкладам и счетам.
Стоит иметь в виду, что услуга уведомлений в отечественных банках позволяет видеть свой текущий баланс после совершения покупок, оплаты платежей, осуществления переводов. Кроме того, можно не только получать актуальные сведения о последних платежах и переводах по карте, но и узнавать об ответственных операциях по вкладам – списаниях, вступлении в силу доверенности. Банк предоставляет информацию не только о завершенных, но и о незавершенных операциях по карте или счету.
Эксперт банковского рынка Андрей Бархота поддержал Киселева, подчеркнув, что подорожание такой услуги было неизбежно. Сейчас, даже в условиях увеличения стоимости издержек, оперативное информирование держателей карт и владельцев счетов о совершенных операциях не менее значимо, чем раньше, так как позволяет своевременно реагировать на участившиеся попытки мошенников снять деньги с баланса.
Руководитель фонда "За права заемщиков" Евгения Лазарева заявила, что отказ от таких услуг не будет безопасным, поскольку клиент не сможет получить актуальное оповещение о попытках несанкционированного доступа к приложению или счетам, что лишит его возможности на реагирование и защиту своих финансов в подобных ситуациях.