Таганрог вошел в число самых чистых городов в России

Таганрог занял четвертое место в рейтинге городов России с самой благоприятной экологической обстановкой. Эксперты оценивали чистоту воды и воздуха в городе, число мусорных свалок, количество древонасаждений. Также важным критерием «чистоты» города было количество автотранспорта и его выбросов в атмосферу.
Первое место в рейтинге занял Тамбов, за ним следует Сочи, а на третьем месте расположился Майкоп.
Топ-3 самых неблагоприятных в экологическом плане городов вошли Магнитогорск, Челябинск и Норильск.
Ростов-на-Дону в рейтинг как чистых, так и грязных городов не попал.
Ранее Ростов занял предпоследнее место в рейтинге «самых умных» городов-миллионников России. Развитие цифрового IQ городов оценивало Министерство строительства России. При составлении рейтинга учитывались уровень цифровизации городского управления, инновационное развитие городской среды и пассажирского транспорта, экономическое и инвестиционное положение города.