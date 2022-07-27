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Таганрог вошел в число самых чистых городов в России

27 июля 13:29
Фото: Правительство Ростовской области
Таганрог вошел в топ-10 самых чистых городов России, рейтинг составлялся Фондом поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» специально для «Российской газеты».

Таганрог занял четвертое место в рейтинге городов России с самой благоприятной экологической обстановкой. Эксперты оценивали чистоту воды и воздуха в городе, число мусорных свалок, количество древонасаждений. Также важным критерием «чистоты» города было количество автотранспорта и его выбросов в атмосферу.

Первое место в рейтинге занял Тамбов, за ним следует Сочи, а на третьем месте расположился Майкоп.

Топ-3 самых неблагоприятных в экологическом плане городов вошли Магнитогорск, Челябинск и Норильск.

Ростов-на-Дону в рейтинг как чистых, так и грязных городов не попал.

Ранее Ростов занял предпоследнее место в рейтинге «самых умных» городов-миллионников России. Развитие цифрового IQ городов оценивало Министерство строительства России. При составлении рейтинга учитывались уровень цифровизации городского управления, инновационное развитие городской среды и пассажирского транспорта, экономическое и инвестиционное положение города.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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