Таганрог вошел в число самых чистых городов в России

Таганрог занял четвертое место в рейтинге городов России с самой благоприятной экологической обстановкой. Эксперты оценивали чистоту воды и воздуха в городе, число мусорных свалок, количество древонасаждений. Также важным критерием «чистоты» города было количество автотранспорта и его выбросов в атмосферу.