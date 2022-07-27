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Телебашню в Ростове украсят тигровой подсветкой 29 июля

27 июля 11:19
Фото: 1MI
В честь Международного дня тигра телебашню в Ростове-на-Дону украсят тигровой расцветкой, сообщил ТАСС.

Тигриными полосками украсят телебашни почти 20 российских городов, среди которых Ставрополь, Грозный, Черкесск и другие. Останкинскую телебашню в Москве тигровая расцветка будет украшать с 29 июля по 1 августа.

Международный день тигра отмечают 29 июля, в этом году праздник отмечают в 13-й раз. В этот же день в 2013 году образовался и центр «Амурский тигр».

Отмечается, что согласно данным учета зимы 2021/2022 года популяция амурского тигра в России выросла, но точное количество хищных кошек не сообщается.

Напомним, в начале июня телебашню Ростова так же окрашивали в тигровую расцветку в рамках акции по спасению амурских тигров,

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#Новости#Илья Протвинов#Общество
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