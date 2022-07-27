Телебашню в Ростове украсят тигровой подсветкой 29 июля

Тигриными полосками украсят телебашни почти 20 российских городов, среди которых Ставрополь, Грозный, Черкесск и другие. Останкинскую телебашню в Москве тигровая расцветка будет украшать с 29 июля по 1 августа.
Международный день тигра отмечают 29 июля, в этом году праздник отмечают в 13-й раз. В этот же день в 2013 году образовался и центр «Амурский тигр».
Отмечается, что согласно данным учета зимы 2021/2022 года популяция амурского тигра в России выросла, но точное количество хищных кошек не сообщается.
Напомним, в начале июня телебашню Ростова так же окрашивали в тигровую расцветку в рамках акции по спасению амурских тигров,