В ДНР погибли 265 мирных жителей с начала эскалации конфликта

Из общего числа погибших 16 человек составили дети, при этом отмечается, что данные по точному числу погибших на освобожденных территориях пока устанавливаются.
Кроме того, за 161 день эскалации пострадали более 2,7 тысячи жителей ДНР, из них более 1,2 тысячи человек до начала специальной военной операции и свыше 1,5 тысячи человек на уже освобожденных территориях.
Из общего числа пострадавших 181 человек составили дети.
Отмечается, что с 16 февраля 2022 по территории ДНР военные силы Украины выпустили более 54,7 тысячи различных боеприпасов.