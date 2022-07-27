В ГД внесен законопроект, запрещающий иностранцам покупать землю в России

Posted 27 июля 2022, 10:34
Published 27 июля 2022, 10:34
Modified 18 сентября 2022, 15:22
Updated 18 сентября 2022, 15:22
В проекте закона говорится об изменении статьи 15 Земельного кодекса России. В рамках поправок предлагается ограничить оборот земли, находящейся в собственности у представителей недружественных стран. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Известия».
Депутаты в целом поддержали данную инициативу, отметив, что законопроект нуждается в проработке. Кабинет министров отправил документ авторам для внесения необходимых правок.