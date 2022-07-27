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Posted 27 июля 2022, 10:34

Published 27 июля 2022, 10:34

Modified 18 сентября 2022, 15:22

Updated 18 сентября 2022, 15:22

В ГД внесен законопроект, запрещающий иностранцам покупать землю в России

В ГД внесен законопроект, запрещающий иностранцам покупать землю в России

27 июля 2022, 10:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Иностранным гражданам и организациям хотят запретить приобретать в собственность земельные участки на территории Российской Федерации. Этот запрет станет ответом на санкционные ограничения против РФ со стороны западных государств.

В проекте закона говорится об изменении статьи 15 Земельного кодекса России. В рамках поправок предлагается ограничить оборот земли, находящейся в собственности у представителей недружественных стран. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Известия».

Депутаты в целом поддержали данную инициативу, отметив, что законопроект нуждается в проработке. Кабинет министров отправил документ авторам для внесения необходимых правок.

#Политика#Новости
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