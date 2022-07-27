В ГУФСИН опровергли нехватку мест в СИЗО в Ростовской области

Представители Общественной наблюдательной комиссии заявили 22 июля, что в СИЗО Ростовской области сильно превышен лимит заключённых.
По словам ОНК, осуждённым не хватает спальных мест и площади для прогулок.
Источник RostovGazeta в ГУФСИН по Ростовской области Борис Марухян ответил, что содержащиеся в СИЗО обвиняемые, подозреваемые и осужденные обеспечены индивидуальными спальными местами и постельными принадлежностями.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в ОНК заявили о нехватке мест для заключённых в СИЗО в Ростовской области.