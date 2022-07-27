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В ГУФСИН опровергли нехватку мест в СИЗО в Ростовской области

27 июля 14:44
Фото: 61.fsin.gov.ru
ГУФСИН России по Ростовской области, совместно с судебно-следственными органами, в рамках межведомственного взаимодействия, контролирует численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал представитель пресс-службы ГУФСИН Борис Марухян.

Представители Общественной наблюдательной комиссии заявили 22 июля, что в СИЗО Ростовской области сильно превышен лимит заключённых.

По словам ОНК, осуждённым не хватает спальных мест и площади для прогулок.

Источник RostovGazeta в ГУФСИН по Ростовской области Борис Марухян ответил, что содержащиеся в СИЗО обвиняемые, подозреваемые и осужденные обеспечены индивидуальными спальными местами и постельными принадлежностями.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в ОНК заявили о нехватке мест для заключённых в СИЗО в Ростовской области.

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