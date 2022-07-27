В Ростове перенесут камеры наблюдения за нарушителями ПДД

В Первомайском районе Ростова камеры появятся на Вятской, 49, в Октябрьском районе — на проспекте Буденновском, 77/117 и Оганова, 19, в Железнодорожном районе — на Мадояна, 57, а в Ворошиловском районе — на Волкова, 5.