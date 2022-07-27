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В Ростове перенесут камеры наблюдения за нарушителями ПДД

27 июля 09:31
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростове объявили о переносе камер фотовидеофиксации нарушений ПДД «Трафик-Сканер-СМ» до августа, об этом сообщили в правительстве региона.

Власти предупредили водителей и гостей Ростова-на-Дону о том, что в ближайшие дни в городе запланировано переместить комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В Первомайском районе Ростова камеры появятся на Вятской, 49, в Октябрьском районе — на проспекте Буденновском, 77/117 и Оганова, 19, в Железнодорожном районе — на Мадояна, 57, а в Ворошиловском районе — на Волкова, 5.

Ранее стало известно, что только на территории Ростова с января по март зафиксировали почти 770 тысяч нарушений, из которых большинство составило нарушение скоростного режима.

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