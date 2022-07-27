В Ростовской области наказали мужчину, избившего сотрудника ДПС

В ведомстве рассказали, что суд приговорил к реальному сроку гражданина, избившего полицейского. Красносулинский районный суд признал Сергея Стребкова виновным в применении насилия в отношении представителей власти.
Сообщается, что осенью 2021 года фигурант дела, управлявший автомобилем под действием алкоголя, в Зверево нарушил ПДД, из-за чего сотрудники ДПС остановили его. Мужчина постарался избежать административной ответственности и напал на дорожного полицейского, избив его руками с достаточной силой, чтобы причинить ему черепно-мозговую травму. После этого фигуранта задержали правоохранители.
В итоге суд приговорил Стребкова к году заключения в исправительной колонии.
Пока приговор не обрел законную силу.
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