В Ростовской области наказали мужчину, избившего сотрудника ДПС

Сообщается, что осенью 2021 года фигурант дела, управлявший автомобилем под действием алкоголя, в Зверево нарушил ПДД, из-за чего сотрудники ДПС остановили его. Мужчина постарался избежать административной ответственности и напал на дорожного полицейского, избив его руками с достаточной силой, чтобы причинить ему черепно-мозговую травму. После этого фигуранта задержали правоохранители.