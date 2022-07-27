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В Ростовской области наказали мужчину, избившего сотрудника ДПС

27 июля 06:18
Фото: гибдд.рф
В Ростовской области к году колонии приговорили водителя, который напал на инспектора ДПС, об этом рассказали в прокуратуре региона.

В ведомстве рассказали, что суд приговорил к реальному сроку гражданина, избившего полицейского. Красносулинский районный суд признал Сергея Стребкова виновным в применении насилия в отношении представителей власти.

Сообщается, что осенью 2021 года фигурант дела, управлявший автомобилем под действием алкоголя, в Зверево нарушил ПДД, из-за чего сотрудники ДПС остановили его. Мужчина постарался избежать административной ответственности и напал на дорожного полицейского, избив его руками с достаточной силой, чтобы причинить ему черепно-мозговую травму. После этого фигуранта задержали правоохранители.

В итоге суд приговорил Стребкова к году заключения в исправительной колонии.

Пока приговор не обрел законную силу.

Ранее стали известны подробности по делу банды, участники которой занимались разбоем в Калмыкии и Ростовской области.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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