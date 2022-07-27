В Ростовской области проверят придорожные ярмарки, управляющие компании и отпускников

Голубев рассказал, что в скором времени проинспектирует рынок в Волгодонске. Он заметил, что рынок там уже во время монтажа выглядел «убийственно некрасиво». Из-за этого не ясно, как кто-то мог туда вообще заезжать и делать покупки.