rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области проверят придорожные ярмарки, управляющие компании и отпускников

27 июля 15:20
Фото: Правительство Ростовской области
Губернатор Василий Голубев поручил проверить точки придорожной торговли, а сити-менеджер Алексей Логвиненко дал задание проинспектировать управляющие компании Ростова, также в регионе могут проверить отпускников на заражение COVID-19.

«Позорная» придорожная торговля

Губернатор Ростовской области Василий Голубев высказал недовольство организацией придорожной торговли в регионе. Он пристыдил глав муниципалитетов за халатное отношение к обустройству ярмарок рядом с проезжей частью и назвал это «позорищем».

Глава региона напомним, что перед Департаментом потребительского рынка каждый год ставится цель организовать места продажи сельскохозяйственной продукции. Однако на данном этапе задача так и не выполнена должным образом.

Голубев рассказал, что в скором времени проинспектирует рынок в Волгодонске. Он заметил, что рынок там уже во время монтажа выглядел «убийственно некрасиво». Из-за этого не ясно, как кто-то мог туда вообще заезжать и делать покупки.

«Разбор полетов» управляющих компаний

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что администрация города проверит работу управляющих компаний. Это будет сделано после огромного количества жалоб ростовчан.

Глава администрации пояснил, что горожане недовольны неверными расчетам по оплате услуг ЖКХ, незаконными свалками мусора, в которых заводятся грызуны, отсутствием ремонта зданий домов. При этом стоимость услуг управляющих компаний не снижается.

Проверке управляющих компаний мешает и мораторий на проверку бизнеса, который был введен во время пандемии коронавируса.

Однако на данном этапе, по поручению сити-менеджера, департамент ЖКХ Ростова каждую неделю будет инспектировать работу управляющих компаний и при выявлении нарушений передавать информацию в надзорные органы. Сейчас на контроле у чиновников порядка 60 управляющих компаний.

Логвиненко добавил, что компании, имеющие задолженности перед поставщиками коммунальных услуг, рискуют лишиться лицензии на работу.

Тесты на ковид после отпуска

Глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев призвал ростовских работодателей тестировать всех вернувшихся из отпуска сотрудников на коронавирус. Это обусловлено резким ростом заболевших ковидом. Половина новых случаев заражения связана с новыми штаммами COVID-19.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев согласился с Ковалевым. Однако пока что рекомендация санитарного врача не имеет обязательного характера для работодателей.

Материалы по теме
Власти в Ростове проведут «разбор полетов» управляющих компаний после жалоб горожанВасилий Голубев назвал позорищем придорожную торговлю на М-4 в Ростовской областиГлава донского Роспотребнадзора Ковалев призвал тестировать отпускников на COVID-19
#Новости#Алина Заярная#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00