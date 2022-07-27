В Ростовской области проверят придорожные ярмарки, управляющие компании и отпускников

Губернатор Ростовской области Василий Голубев высказал недовольство организацией придорожной торговли в регионе. Он пристыдил глав муниципалитетов за халатное отношение к обустройству ярмарок рядом с проезжей частью и назвал это «позорищем».
Глава региона напомним, что перед Департаментом потребительского рынка каждый год ставится цель организовать места продажи сельскохозяйственной продукции. Однако на данном этапе задача так и не выполнена должным образом.
Голубев рассказал, что в скором времени проинспектирует рынок в Волгодонске. Он заметил, что рынок там уже во время монтажа выглядел «убийственно некрасиво». Из-за этого не ясно, как кто-то мог туда вообще заезжать и делать покупки.
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что администрация города проверит работу управляющих компаний. Это будет сделано после огромного количества жалоб ростовчан.
Глава администрации пояснил, что горожане недовольны неверными расчетам по оплате услуг ЖКХ, незаконными свалками мусора, в которых заводятся грызуны, отсутствием ремонта зданий домов. При этом стоимость услуг управляющих компаний не снижается.
Проверке управляющих компаний мешает и мораторий на проверку бизнеса, который был введен во время пандемии коронавируса.
Однако на данном этапе, по поручению сити-менеджера, департамент ЖКХ Ростова каждую неделю будет инспектировать работу управляющих компаний и при выявлении нарушений передавать информацию в надзорные органы. Сейчас на контроле у чиновников порядка 60 управляющих компаний.
Логвиненко добавил, что компании, имеющие задолженности перед поставщиками коммунальных услуг, рискуют лишиться лицензии на работу.
Глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев призвал ростовских работодателей тестировать всех вернувшихся из отпуска сотрудников на коронавирус. Это обусловлено резким ростом заболевших ковидом. Половина новых случаев заражения связана с новыми штаммами COVID-19.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев согласился с Ковалевым. Однако пока что рекомендация санитарного врача не имеет обязательного характера для работодателей.