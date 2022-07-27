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В самой счастливой стране мира зафиксировали массовую депрессию

27 июля 05:14
Фото: piqsels.com
На протяжении пяти лет социологи называли Финляндию самой счастливой страной с самым счастливым населением. Но, похоже, этот статус уже неактуален.

Как пишет Infox, проводимые в последнее время соцопросы показывают, что финны обеспокоены ростом цен на продукты и коммунальные услуги. Их также волнует международная напряженность и внешние угрозы для Финляндии в мире.

В значительной степени влияние на ситуацию в этой обеспеченной европейской стране оказывают антироссийские санкции. Именно данные ограничения стали причиной роста цен на электричество, банкротства многих компаний, работавших на российском рынке. Таким образом, опрометчивые решения местных политиков уже начали дорого обходиться жителям Финляндии, которые давно не испытывали коллективного беспокойства по каким-либо вопросам.

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