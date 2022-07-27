В самой счастливой стране мира зафиксировали массовую депрессию

В значительной степени влияние на ситуацию в этой обеспеченной европейской стране оказывают антироссийские санкции. Именно данные ограничения стали причиной роста цен на электричество, банкротства многих компаний, работавших на российском рынке. Таким образом, опрометчивые решения местных политиков уже начали дорого обходиться жителям Финляндии, которые давно не испытывали коллективного беспокойства по каким-либо вопросам.