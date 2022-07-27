В Волгодонске неизвестные разрисовали припаркованные автомобили буквой Z

Пользователи сети посчитали, что такое действие неизвестных возможно направлено на то, чтобы дискредитировать или подставить поддерживающих спецоперацию. Многие высказали мнение, что это было заданием иностранных кураторов и потребовали найти и наказать виновных по всей строгости. Хотя некоторые заявили, что вандалам за это «ничего не будет, так как это не порча имущества».