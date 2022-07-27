Ветеран поискового объединения «Миус-Фронт» Вячеслав Лиманский погиб в спецоперации

Во вторник, 26 июля, в сообществе «Миус-Фронт» появилось сообщение о гибели участника спецоперации и единомышленника поискового объединения Вячеслава Лиманского. В организации сообщили, что мужчина отправился служить на Юго-восток Украины, где по их словам погиб в бою.