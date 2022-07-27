rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ветеран поискового объединения «Миус-Фронт» Вячеслав Лиманский погиб в спецоперации

27 июля 07:55
Фото: vk.com/mius_front
В спецоперации на Украине погиб один из ветеранов поисковых работ Вячеслав Лиманский, об этом сообщили его единомышленники из поискового объединения «Миус-Фронт».

Во вторник, 26 июля, в сообществе «Миус-Фронт» появилось сообщение о гибели участника спецоперации и единомышленника поискового объединения Вячеслава Лиманского. В организации сообщили, что мужчина отправился служить на Юго-восток Украины, где по их словам погиб в бою.

Поисковики описывают Лиманского как истинного патриота и успешного поисковика, благодаря которому удалось найти останки без вести пропавших военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Похороны поисковика проведут в среду, 27 июля, в 14.30 мск на территории Северного кладбища Ростова, в них могут принять участие все, кто желает проститься с погибшим военнослужащим.

Официальные сведения о гибели Лиманского не поступала. Информация уточняется.

Ранее стало известно о гибели спецназовца на Украине.

Материалы по теме
Десантник из Сальска Головнев погиб от взрыва ракеты во время спецоперации в июлеМедведев пояснил задачи спецоперации в Ростовской области в 2022 годуСпецназовец Филиппов из Ростовской области погиб в спецоперации на Украине
#Новости#ЛНР#Донбасс#Эвакуация мирных жителей Донбасса#Беженцы с Донбасса#ДНР#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Диана Троянская#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00