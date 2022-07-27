Жители Ростова могут не рассчитывать на скидки в H&M

Как сообщил официальный представитель H&M Group, физические магазины сети откроют 1 августа на ограниченный срок, чтобы реализовать остатки продукции.
О решении окончательно покинуть российский рынок H&M Group сообщила в середине июля. Затраты на сворачивание деятельности в России в компании оценили в 190 миллионов долларов. Стоит отметить, что магазины сети работали в РФ с 2009 года.
Причиной же ухода с российского рынка компании Hennes & Mauritz (H&M) стала политическая обстановка и введенные против РФ санкции. Официально же причиной назвали «текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее».
Физические магазины H&М в Ростове-на-Дону не работают с 3 марта 2022 года, поэтому ассортимент в них в основном весенний, который отлично подойдет на осенний период. Сколько именно товара осталось в оффлайн-магазинах южной столицы и подробный ассортимент не известен.
Как отметили в компании, в России, и в Ростове в том числе, с 1 августа откроются исключительно физические магазины H&M и H&M Home, онлайн-продаж сеть не планирует. Ожидается, что магазины будут работать не менее месяца, а открывать их будут поэтапно.
Ростовчане ждут открытия магазинов, надеясь на хорошие скидки, но, как выяснилось, рассчитывать на какую-то ощутимую выгоду не стоит. Как сообщается на официальном сайте компании, оставшиеся товары будут реализовывать по полной стоимости.
«Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — сказано в сообщении.
При этом отношение россиян к закрытию магазинов и предстоящей распродаже неоднозначное. Некоторые жалеют, что сеть прекратила деятельность в России и отмечают, что любили H&M за актуальные новинки.
При этом многие отмечают посредственное качество одежды и обуви в магазинах сети. «Вещи из H&M только на тряпки после сезона носки шли даже при аккуратном отношении», — поделилась одна из комментаторов.
Еще ряд россиян уверены, что они не пойдут на распродажу. «Я свое место уступаю на этой распродаже, мне не надо даже бесплатно», — написала одна из россиянок на тематическом форуме.
Более того, не будет работать и система лояльности, к которой привыкли клиенты сети. Причиной этого назвали технические трудности — в настоящее время приложение H&M и сайт hm.com не работают, а значит и программа лояльности недоступна.
Еще один нюанс — покупатели не смогут и сдать старые вещи на переработку. По всем вопросам, связанным с работой сети магазинов H&M, рекомендуют обращаться в службу поддержки покупателей, но предупреждают, что врем ответа оператора может быть увеличено.
Что касается Ростова-на-Дону, то магазины H&M расположены в торговых центрах «Мега, «МегМАг» и «Горизонт». Все они откроются в августе и будут торговать теми вещами, что остались с марта, никаких новых коллекций и поступлений сеть не планирует.