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Жители Ростова могут не рассчитывать на скидки в H&M

27 июля 18:26
Фото: яндекс.карты
Магазины сети H&M в Ростове-на-Дону, как и везде в России, начнут открывать с 1 августа, но на большие скидки рассчитывать не стоит.

Как сообщил официальный представитель H&M Group, физические магазины сети откроют 1 августа на ограниченный срок, чтобы реализовать остатки продукции.

Когда и почему закрылись магазины H&M в Ростове

О решении окончательно покинуть российский рынок H&M Group сообщила в середине июля. Затраты на сворачивание деятельности в России в компании оценили в 190 миллионов долларов. Стоит отметить, что магазины сети работали в РФ с 2009 года.

Причиной же ухода с российского рынка компании Hennes & Mauritz (H&M) стала политическая обстановка и введенные против РФ санкции. Официально же причиной назвали «текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее».

Физические магазины H&М в Ростове-на-Дону не работают с 3 марта 2022 года, поэтому ассортимент в них в основном весенний, который отлично подойдет на осенний период. Сколько именно товара осталось в оффлайн-магазинах южной столицы и подробный ассортимент не известен.

Фото: Минобороны РФ

Когда начнется распродажа H&M в Ростове

Как отметили в компании, в России, и в Ростове в том числе, с 1 августа откроются исключительно физические магазины H&M и H&M Home, онлайн-продаж сеть не планирует. Ожидается, что магазины будут работать не менее месяца, а открывать их будут поэтапно.

Ростовчане ждут открытия магазинов, надеясь на хорошие скидки, но, как выяснилось, рассчитывать на какую-то ощутимую выгоду не стоит. Как сообщается на официальном сайте компании, оставшиеся товары будут реализовывать по полной стоимости.

«Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — сказано в сообщении.

Ждут ли россияне распродажу в H&M

При этом отношение россиян к закрытию магазинов и предстоящей распродаже неоднозначное. Некоторые жалеют, что сеть прекратила деятельность в России и отмечают, что любили H&M за актуальные новинки.

При этом многие отмечают посредственное качество одежды и обуви в магазинах сети. «Вещи из H&M только на тряпки после сезона носки шли даже при аккуратном отношении», — поделилась одна из комментаторов.

Еще ряд россиян уверены, что они не пойдут на распродажу. «Я свое место уступаю на этой распродаже, мне не надо даже бесплатно», — написала одна из россиянок на тематическом форуме.

Будут ли действовать карты лояльности H&M

Более того, не будет работать и система лояльности, к которой привыкли клиенты сети. Причиной этого назвали технические трудности — в настоящее время приложение H&M и сайт hm.com не работают, а значит и программа лояльности недоступна.

Можно ли будет сдать в H&M старые вещи

Еще один нюанс — покупатели не смогут и сдать старые вещи на переработку. По всем вопросам, связанным с работой сети магазинов H&M, рекомендуют обращаться в службу поддержки покупателей, но предупреждают, что врем ответа оператора может быть увеличено.

Фото: 1MI

Где расположены магазины H&M в Ростове

Что касается Ростова-на-Дону, то магазины H&M расположены в торговых центрах «Мега, «МегМАг» и «Горизонт». Все они откроются в августе и будут торговать теми вещами, что остались с марта, никаких новых коллекций и поступлений сеть не планирует.

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