Жители Ростова могут не рассчитывать на скидки в H&M

Как отметили в компании, в России, и в Ростове в том числе, с 1 августа откроются исключительно физические магазины H&M и H&M Home, онлайн-продаж сеть не планирует. Ожидается, что магазины будут работать не менее месяца, а открывать их будут поэтапно.