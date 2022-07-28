Аспиранты НИТУ «МИСИС» — финалисты конкурса научно-исследовательских работ

Posted 28 июля 2022, 06:59
Published 28 июля 2022, 06:59
Modified 18 сентября 2022, 15:22
Updated 18 сентября 2022, 15:22
В 2022 году на конкурс поступило более 2500 заявок, из них в финал вышли 345. Подведение итогов состоится в августе в Новосибирском государственном техническом университете.
Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего — наука молодых» проводится Министерством науки и высшего образования Российской Федерации с 2014 года на базе ведущих отечественных университетов. В 2021 году площадкой форума стал Университет науки и технологий «МИСИС».
Главная задача форума — воспитание нового поколения российских ученых через развитие у молодежи интереса к науке, технологиям и инновациям, привлечение молодежи к поиску ответов на большие вызовы, расширение представлений молодежи о науке как о важном ресурсе российского общества, укрепление образовательных и научных связей между поколениями ученых в рамках отдельных научных направлений и междисциплинарного сотрудничества.
В мероприятии традиционно принимают участие российские и иностранные ученые, а также начинающие исследователи — талантливая молодежь из российских вузов и научных организаций, студенты, аспиранты. Особыми участниками являются ведущие ученые — победители программы «мегагрантов», в том числе лауреаты Нобелевской и Филдсовской премий, а также руководители мировых научных школ и лабораторий.
Ключевым мероприятием форума станет финал Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ, в котором принимают участие студенты и аспиранты российских университетов и научных организаций. Всего на конкурс поступило более 2500 заявок, из которых 345 вышли в финал.
Алевтина Черникова, ректор НИТУ «МИСИС»:
«Молодежный форум «Наука будущего — наука молодых» — уникальное событие, направленное на расширение междисциплинарного диалога и вовлечение молодых людей в исследовательскую деятельность. Благодаря Всероссийскому конкурсу научно-исследовательских работ, финал которого традиционно проходит в рамках форума, у молодых исследователей появляется возможность заявить о себе, познакомиться с ведущими учеными, узнать о последних научных достижениях. В числе финалистов конкурса студенты и аспиранты Университета «МИСИС», представившие свои работы в области новых материалов, биомедицины, физики.
В университете мы реализуем множество проектов, направленных на погружение студентов в исследовательскую работу: серии научных конференций, конкурсы «Дней науки», «Молодежная премия в области науки и инноваций», «ТурНИР» и Postdoc, Science Slam и другие. В тесном взаимодействии с нашими академическими и бизнес-партнерами мы формируем среду технопредпринимательства, поддерживаем инновационные проекты студентов и молодых ученых, помогаем им коммерциализировать свои разработки».
Обучающиеся Университета «МИСИС», вышедшие в финал конкурса:
Артём Илясов, аспирант, «Исследование влияния немагнитного покрытия магнитных наночастиц на токсичность для раковых клеток в низкочастотном переменном магнитном поле» (Науки о жизни и медицина). Научный руководитель — к.х.н, заведующий лабораторией "Биомедицинские наноматериалы" Максим Абакумов.
Юрий Куланчиков, аспирант, «Исследование влияния облучения электронным пучком на электрические свойства SiO2» (Физика и астрономия). Научный руководитель — д. ф.-м.н., профессор кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников Евгений Якимов.
Полина Николенко, магистратура, «Магнитная гипертермия In-легированного гексаферрита стронция SrFe12˗xInxO19» (Новые материалы и способы конструирования).
В 2022 году форум пройдет 23–26 августа в Новосибирске. Местом проведения будет Международный форум технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2022» и Новосибирский государственный технический университет. В мероприятии планируется участие более 400 человек — ученые, студенты и аспиранты российских вузов, лауреаты премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых.