Аспиранты НИТУ «МИСИС» — финалисты конкурса научно-исследовательских работ

В университете мы реализуем множество проектов, направленных на погружение студентов в исследовательскую работу: серии научных конференций, конкурсы «Дней науки», «Молодежная премия в области науки и инноваций», «ТурНИР» и Postdoc, Science Slam и другие. В тесном взаимодействии с нашими академическими и бизнес-партнерами мы формируем среду технопредпринимательства, поддерживаем инновационные проекты студентов и молодых ученых, помогаем им коммерциализировать свои разработки».