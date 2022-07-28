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По принципу «желтого ценника»: депутат разъяснил, как в Ростове снижают цены

28 июля 04:30
Фото: Правительство Ростовской области
Цены на продовольствие снижают по принципу «желтого ценника» в сетевых магазинах. Сперва ставят неадекватно завышенную стоимость, а потом немного снижают ее, сообщил RostovGazeta депутат КПРФ Юрий Нерсесян.

Спикер отмечает, что цены на продовольствие в Ростове растут постоянно.

«Я же покупаю в магазинах и вижу, какие сегодня цены на продовольственную корзину», — отмечает Юрий Нерсесян.

В июле 2022 года Ростовстат объявил о снижении цен на продовольствие. При этом рост инфляции в июне только за последние семь месяцев составил 11,2%.

«Цены на продовольствие сейчас действительно немного упали. Но тут главный вопрос — в сравнении с чем? По факту, они остаются высокими, а снижение стоимости произошло после стремительного взлета в весенние месяцы», — высказывает точку зрения Юрий Нерсесян.

Юрий Нерсесян
Фото: Администрация Ростова

По его словам, эта известная тактика «желтых ценников» широко применяется в магазинах.

«Сперва выставить товар по необоснованно высокой цене, потом снизить ее на несколько рублей. Прикрепить „желтый ценник“, и объявить, тем самым, про снижение цены», — поясняет депутат.

И хотя цены растут, заработные платы у ростовчан не увеличиваются.

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