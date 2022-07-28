По принципу «желтого ценника»: депутат разъяснил, как в Ростове снижают цены

«Цены на продовольствие сейчас действительно немного упали. Но тут главный вопрос — в сравнении с чем? По факту, они остаются высокими, а снижение стоимости произошло после стремительного взлета в весенние месяцы», — высказывает точку зрения Юрий Нерсесян.