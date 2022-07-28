С 28 июля в Ростове частично перекрыли улицу Сеченова

Posted 28 июля 2022, 05:55
Published 28 июля 2022, 05:55
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Проезд закрыли на участке от улицы Подтелкова до улицы Ивановского, причиной ограничений стала реконструкция городского водопровода.
Ограничения на проезд автомобилей на указанном участке будет действовать до 26 августа.
Кроме того, с середины текущей недели до конца октября в Ростове закрыли проезд по части переулка Семашко. С конца июля ограничат движение транспорта по Лермонтовской и Социалистической, там ограничения снимут не ранее 30 декабря.