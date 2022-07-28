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Posted 28 июля 2022, 05:55

Published 28 июля 2022, 05:55

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

С 28 июля в Ростове частично перекрыли улицу Сеченова

28 июля 2022, 05:55
На участке улицы Сеченова в Ростове-на-Дону с 28 июля ограничили движение автотранспорта, сообщили в городской администрации.

Проезд закрыли на участке от улицы Подтелкова до улицы Ивановского, причиной ограничений стала реконструкция городского водопровода.

Ограничения на проезд автомобилей на указанном участке будет действовать до 26 августа.

Кроме того, с середины текущей недели до конца октября в Ростове закрыли проезд по части переулка Семашко. С конца июля ограничат движение транспорта по Лермонтовской и Социалистической, там ограничения снимут не ранее 30 декабря.

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