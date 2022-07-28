В Еврейской АО стартует ярмарка "АгроМол - Вектор будущего"

Автором идеи «АгроМол» стал Андрей Романовский, бывший студент сельскохозяйственного технического училища с. Ленинское. Молодой человек с идеей сельхозмероприятия стал победителем конкурса «Измени жизнь к лучшему», учрежденного Ростиславом Гольдштейном, губернатором ЕАО. По мнению Романовского, жители автономного округа готовы вкладываться в развитие сельского хозяйства области. Но многим из них необходимо дать толчок. Таким импульсом, по мнению юноши, и станет молодежная ярмарка. Позже проект доработали, его поддержали Росмолодежь и административные органы ЕАО.