В Еврейской АО стартует ярмарка "АгроМол - Вектор будущего"

На территории мероприятия соберутся опытные аграрии региона, а также те, кто только делает в этой области первые шаги и планирует развивать свой бизнес в сфере сельского хозяйства. Об этом пишет eaomedia.ru.
Сообщают, что в программу вошли экскурсионные визиты на областные предприятия аграрного сектора, учебные площадки, а также мастерские успеха. Главные площадки планируют разместить в с. Птичник Биробиджанского района Еврейской АО 25 августа. Мероприятия будут проходить на базе Центра образования им. Пеллера.
Автором идеи «АгроМол» стал Андрей Романовский, бывший студент сельскохозяйственного технического училища с. Ленинское. Молодой человек с идеей сельхозмероприятия стал победителем конкурса «Измени жизнь к лучшему», учрежденного Ростиславом Гольдштейном, губернатором ЕАО. По мнению Романовского, жители автономного округа готовы вкладываться в развитие сельского хозяйства области. Но многим из них необходимо дать толчок. Таким импульсом, по мнению юноши, и станет молодежная ярмарка. Позже проект доработали, его поддержали Росмолодежь и административные органы ЕАО.
Гостей и участников «АгроМола» ожидают образовательные площадки, на которых аграрии получат рекомендации по ведению сельскохозяйственного бизнеса. Молодёжная деревня «АгроМол - Вектор будущего» откроется для гостей 27 августа на набережной Биробиджана. Посетители смогут сфотографироваться на память в специальных фотозонах, посетить выставки, продегустировать и купить продукцию агробизнесменов Еврейской АО.
Мария Костюк, зампред правительства ЕАО призналась, что молодежь следует поддерживать на малой родине, создавая для начинающих предпринимателей комфортные условия для старта. Для молодых людей Еврейской АО после учебы характерно возвращаться в родные села и поселки, и, чтобы будущие бизнесмены могли себя реализовать на родной земле, их нужно поддерживать.
Для участников «АгроМола» предусмотрено прохождение регистрации на сайте активные-граждане-ЕАО.рф. Мероприятие было организовано правительством Еврейской автономной области, региональной молодежной организацией "Биробиджан Молодой" и отделением "Молодой Гвардии ЕР" в Еврейской АО.