В Ростовской области от транспортного налога освободили владельцев электрокаров

Posted 28 июля 2022, 13:40
Published 28 июля 2022, 13:40
Modified 1 октября 2024, 15:01
Updated 1 октября 2024, 15:01
В пресс-службе ЗСРО рассказали о законе, предусматривающем льготы по уплате налогов для некоторых категорий граждан. В первую очередь это касается семей погибших военнослужащих и скончавшихся от ран ветеранов боевых действий, которых освободили от необходимости уплачивать транспортный налог. Так, сообщается, что получателями льгот станут родители погибших и супруги, не вступившие в повторный брак.
Вместе с этим решено освободить от транспортного налога владельцев электрокаров, которые передвигаются за счет только электродвигателя. Владельцы автомобилей с гибридными двигателями также получат возможность платить на 50% меньше от суммы налога в течение периода с 1 января текущего года до конца календарного 2024 года.
Ранее в Ростовской области объявили, что построят восемь зарядных станций для 240 электрокаров, зарегистрированных на территории региона.