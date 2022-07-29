Глава РЭО Буцаев: Вторсырье повысит ресурсную эффективность промышленности

По словам Буцаева, большую группу эффективных стройматериалов изготавливают сегодня из отходов древесины, а также при переработке иного сырья растительного происхождения. Для этого применяют: опилки, стружку, пыль, древесную муку, сучья, кору и пр. Отходами легкой промышленности считаются: циклонный и трепальный пух, орешек, подметь, концы пряжи, путанка, а также полушерстяное и шерстяное тряпье с обрезками. Все это можно успешно использовать в процессе производства мебельной и технической ваты, товаров народного потребления, рубероида и стелек для обуви.