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Posted 29 июля 2022, 09:47

Published 29 июля 2022, 09:47

Modified 18 сентября 2022, 15:22

Updated 18 сентября 2022, 15:22

Глава РЭО Буцаев: Вторсырье повысит ресурсную эффективность промышленности

29 июля 2022, 09:47
На рассмотрение российского правительства поступила отраслевая программа, предусматривающая использование вторичного сырья на промышленных предприятиях страны. Одним из ее разработчиков был Российский экологический оператор (РЭО).

Речь идет об одной из четырех программ, разработать которые поручила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в рамках реализации национального проекта «Экономика замкнутого цикла», пишет newsnn.ru.

Программой определен список самых перспективных для использования вторичных ресурсов, а также сырья, образуемых на предприятиях, работающих в сфере металлургической промышленности. Шлаки цветной и черной металлургии можно применять, к примеру, в процессе производства следующей продукции: заполнитель легких бетонов, цемент, известковое удобрение, песок, щебень, шлакоминеральные активные смеси, бетон, а также фосфорные и известковые удобрения. Для дорожного строительства отлично подходят при этом песок, щебень и готовые щебеночно-песчаные смеси, уточнил глава РЭО Денис Буцаев.

«Мировой опыт показывает, что 97–100 процентов металлургических отходов может быть вовлечено в переработку, — сообщил он. — Данная отраслевая программа позволит создать необходимые условия для роста ресурсной эффективности промышленности, сокращения объемов образования и размещения отходов на полигонах и другое».

По словам Буцаева, большую группу эффективных стройматериалов изготавливают сегодня из отходов древесины, а также при переработке иного сырья растительного происхождения. Для этого применяют: опилки, стружку, пыль, древесную муку, сучья, кору и пр. Отходами легкой промышленности считаются: циклонный и трепальный пух, орешек, подметь, концы пряжи, путанка, а также полушерстяное и шерстяное тряпье с обрезками. Все это можно успешно использовать в процессе производства мебельной и технической ваты, товаров народного потребления, рубероида и стелек для обуви.

Следует отметить, что несколько направлений новой программы включают в себя положения, направленные на усовершенствование действующего в России законодательства. Речь идет о таких моментах: разграничение понятий «вторичные ресурсы», «вторичное сырье» и «отходы»; формирование системы мониторинга и анализа информации; создание инфраструктуры для вовлечения вторичных ресурсов и вторичного сырья в экономический оборот (экотехнопарки); развитие рынка вторичных ресурсов/вторичного сырья и формирование спроса (стандартизация и сертификация продукции, изготовленной из вторсырья); разработка правил регулирования и научно-техническое обеспечение эффективного развития отрасли обращения с вторичными ресурсами и вторичным сырьем в промышленной сфере.

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