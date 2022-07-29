Глава РЭО Буцаев: Вторсырье повысит ресурсную эффективность промышленности

Posted 29 июля 2022, 09:47
Published 29 июля 2022, 09:47
Modified 18 сентября 2022, 15:22
Updated 18 сентября 2022, 15:22
Речь идет об одной из четырех программ, разработать которые поручила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в рамках реализации национального проекта «Экономика замкнутого цикла», пишет newsnn.ru.
Программой определен список самых перспективных для использования вторичных ресурсов, а также сырья, образуемых на предприятиях, работающих в сфере металлургической промышленности. Шлаки цветной и черной металлургии можно применять, к примеру, в процессе производства следующей продукции: заполнитель легких бетонов, цемент, известковое удобрение, песок, щебень, шлакоминеральные активные смеси, бетон, а также фосфорные и известковые удобрения. Для дорожного строительства отлично подходят при этом песок, щебень и готовые щебеночно-песчаные смеси, уточнил глава РЭО Денис Буцаев.
«Мировой опыт показывает, что 97–100 процентов металлургических отходов может быть вовлечено в переработку, — сообщил он. — Данная отраслевая программа позволит создать необходимые условия для роста ресурсной эффективности промышленности, сокращения объемов образования и размещения отходов на полигонах и другое».
По словам Буцаева, большую группу эффективных стройматериалов изготавливают сегодня из отходов древесины, а также при переработке иного сырья растительного происхождения. Для этого применяют: опилки, стружку, пыль, древесную муку, сучья, кору и пр. Отходами легкой промышленности считаются: циклонный и трепальный пух, орешек, подметь, концы пряжи, путанка, а также полушерстяное и шерстяное тряпье с обрезками. Все это можно успешно использовать в процессе производства мебельной и технической ваты, товаров народного потребления, рубероида и стелек для обуви.
Следует отметить, что несколько направлений новой программы включают в себя положения, направленные на усовершенствование действующего в России законодательства. Речь идет о таких моментах: разграничение понятий «вторичные ресурсы», «вторичное сырье» и «отходы»; формирование системы мониторинга и анализа информации; создание инфраструктуры для вовлечения вторичных ресурсов и вторичного сырья в экономический оборот (экотехнопарки); развитие рынка вторичных ресурсов/вторичного сырья и формирование спроса (стандартизация и сертификация продукции, изготовленной из вторсырья); разработка правил регулирования и научно-техническое обеспечение эффективного развития отрасли обращения с вторичными ресурсами и вторичным сырьем в промышленной сфере.